“Sospesa la festa di Signorini, tra i motivi le condizioni di salute di Berlusconi” Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica la festa di Alfonso Signorini in programma per domani, 6 aprile, sarebbe stata sospesa: “Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”.

A cura di Gaia Martino

Tra due giorni, il 7 aprile, Alfonso Signorini compie 59 anni e per l'occasione avrebbe organizzato una festa di compleanno alla quale ha invitato anche i concorrenti del Grande Fratello VIP che si è appena concluso con la vittoria di Nikita Pelizon. Il conduttore del reality avrebbe allestito un mega party anche per festeggiare la fine del programma. Stando a quanto rivelato poco fa da Alessandro Rosica, conosciuto sui social anche con il nome "Investigatore social", la festa in programma per giovedì 6 aprile potrebbe essere stata annullata. L'influencer esperto di gossip ha spiegato che tra le cause della decisione ci sarebbero le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale San Raffaele.

"Sospesa la festa di Alfonso Signorini dopo il ricovero di Berlusconi"

Con una Instagram story l'influencer esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha svelato che la festa di Alfonso Signorini in programma per giovedì 6 aprile sarebbe stata sospesa. "Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale".

Come sta Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi si trova attualmente in terapia intensiva cardiotoracica all'Ospedale San Raffaele di Milano. Sarebbe arrivato in ospedale con un affanno respiratorio questa mattina, "è stato ricoverato perché non era stato risolto un problema precedente", le parole di Antonio Tajani nelle ultime ore. Fonti di Forza Italia hanno chiarito inoltre che il Cavaliere parla ed è vigile, si trova in uno stato "stazionario" e rimarrà nella prossima notte sotto osservazione: non sarà dunque dimesso oggi. Con lui in ospedale Marta Fascina, si legge su La Repubblica: solo i familiari hanno accesso all'ex premier, ovvero i figli, il fratello Paolo e la moglie.