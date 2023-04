Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Si trova in terapia intensiva.

A cura di Annalisa Girardi

Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all'ospedale San Raffale. Si trova in terapia intensiva cardiochirurgica per problemi cardiovascolari. Secondo quanto riportano alcuni organi di stampa, avrebbe fatto una tac e sarebbe in attesa di ulteriori accertamenti. Berlusconi, classe 1936, sarebbe ricoverato da questa mattina. Sarebbe arrivato in ospedale in affanno respiratorio.

Appena una settimana fa, lo scorso 30 marzo, era stato dimesso dallo stesso ospedale di Milano. Il leader di Forza Italia era rimasto qualche giorno in ospedale per delle visite di routine. Era stato ricoverato il 27 marzo. Quando era stato dimesso fonti a lui vicine avevano fatto sapere che l'ex presidente del Consiglio fosse in "buone condizioni".

Una volta uscito dall'ospedale aveva pubblicato un post sui social in cui ringraziava tutti coloro che gli erano stati vicino. Condividendo una sua foto alla scrivania, il leader di Forza Italia aveva scritto: "Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo".

Il leader azzurro era rientrato ad Arcore nel primo pomeriggio del 30 marzo. Aveva lasciato il San Raffaele accompagnato dalla compagna Marta Fascina. Non aveva parlato con i giornalisti che si erano riuniti fuori dall'ospedale, ma aveva rivolto loro un cenno di saluto dall'auto blu che si era recata a prenderlo.

Il ricovero precedente, sempre all'ospedale San Raffaele di Milano, risale a poco più di un anno fa. Nel gennaio 2022 era rimasto qualche giorno ricoverato per dei controlli di routine dopo aver contratto un'infezione alle vie urinarie. Due anni prima aveva contratto il coronavirus ed era stato ricoverato sempre nello stesso ospedale.