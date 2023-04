Berlusconi ricoverato in terapia intensiva, gli auguri di pronta guarigione della politica Al leader di Forza Italia, nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano, sono arrivati gli auguri di pronta guarigione di tutta la politica, da destra a sinistra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il centrodestra si stringe intorno a Silvio Berlusconi, ma anche dal centrosinistra arrivano gli auguri di pronta guarigione. Il leader di Forza Italia, ricoverato nuovamente da questa mattina in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per problemi cardiaci, sta ricevendo messaggi bipartisan da chi si augura di vederlo ancora presto in campo. "Forza Silvio, l’Italia ti aspetta", ha scritto Matteo Salvini sui suoi social. "L'augurio è di vederti quanto prima al lavoro", gli hanno fatto eco i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Da Forza Italia ha parlato Antonio Tajani, ministro e coordinatore del partito da sempre vicinissimo a Berlusconi: "È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un'infezione, però parla", ha detto a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. Sempre dal centrodestra è arrivato anche il messaggio del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi: "Siamo vicini al presidente Berlusconi e gli auguriamo di rimettersi presto per continuare a dare il suo contributo di passione e di idee alla politica ed alle istituzioni".

"A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi – ha detto il presidente La Russa – Ti aspettiamo in Aula". Da Fratelli d'Italia sono arrivati messaggi anche dai capigruppo Foti e Malan.

"Possiamo solo augurare a Silvio Berlusconi che possa riprendersi rapidamente. È un avversario politico ma auguro a lui e ai suoi cari che possa esserci una ripresa e che la situazione possa migliorare", ha commentato l'ex ministro dem Andrea Orlando. Sempre dal Pd, Debora Serracchiani ha portato "tutta la vicinanza al presidente Berlusconi, alla famiglia, ai gruppi parlamentari e al partito tutto".

"Un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato di nuovo ricoverato al San Raffaele", detto il leader di Italia Viva – e neodirettore del Riformista – Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma.