Bimba di 9 anni cade dal balcone e precipita sulla rampa del garage a Piacenza: in gravi condizioni Secondo le prime notizie, al momento dei fatti, in casa vi era la nonna della minore che si è accorta della caduta dal balcone dopo le urla ed ha allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza. La piccola trasferita in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverata in terapia intensiva.

Una bambina di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduta dal balcone di casa sua a Piacenza. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di sabato mentre la piccola giocava. Per cause ancora tutte da accertare, la minore si è sporta oltre la balaustra ed è precipitata facendo un volo nel vuoto di circa quattro metri prima di schiantarsi sulla rampa di acceso al garage.

Secondo le prime notizie, al momento dei fatti, in casa vi era la nonna della minore che si è accorta del fatto dopo le urla ed ha allertato i soccorsi con una chiamata di emergenza. Sul posto in poco tempo sono accorsi i soccorsi medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica che hanno assistito la bambina, stabilizzando le sue condizioni prima di trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Guglielmo da Saliceto a Piacenza con codice di massima urgenza.

Dopo i primi accertamenti clinici, i medici hanno disposto il trasferimento della bambina in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma per le cure del caso e gli ulteriori approfondimenti. Nella caduta, infatti, la bimba ha riportato lesioni in varie parti del corpo tra cui un trauma cranico. Al momento è ricoverata nel reparto di terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto sul luogo della caduta anche le forze dell’ordine per cercare di ricostruire quanto accaduto. Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un terribile incidente. Come segnala la stampa locale piacentina, nessuno avrebbe assistito in prima persona alla caduta. Si sa solo che la bambina era intenta a giocare con un pallone sul terrazzino al primo piano dell’edificio quando è precipitata. Si ipotizza che per prendere la palla si sia sporta troppo dalla ringhiera. Solo le urla e il tonfo hanno attirato l’attenzione della nonna che si trovava in un'altra stanza della casa. Immediata la richiesta di auto al 118 e i soccorsi alla piccola.