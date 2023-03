Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele: è in condizioni buone Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dal 27 marzo. Inizialmente si era parlato di esami di routine e di dimissioni attese entro poche ore, ma il leader di Forza Italia è rimasto in ospedale per alcune giorni. Le sue dimissioni, però, sono attese per oggi dopo mezzogiorno.

A cura di Luca Pons

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. A causa di alcuni dolori non meglio precisati, l'86enne si è recato in ospedale lunedì 27 marzo. Secondo fonti giornalistiche, ci si aspettava che le dimissioni arrivassero dopo poche ore, poiché doveva svolgere solamente degli esami di routine. Avrebbe quindi dovuto lasciare il San Raffaele la sera di lunedì, oppure il martedì. Invece ci è rimasto per alcuni giorni, e oggi, giovedì 30 marzo, è stato annunciato che le dimissioni arriveranno dopo mezzogiorno.

Attualmente risulta che l'ex presidente del Consiglio sia ancora in ospedale. Ieri, mercoledì 29 marzo, il figlio minore Luigi Berlusconi ha fatto visita al padre, senza parlare alla stampa. Ha lasciato la struttura sanitaria nel primo pomeriggio. Il giorno prima, a visitare Berlusconi era stato il fratello Paolo. Si presume che il leader forzista sia stato sottoposto a ulteriori controlli. Le condizioni, però, devono essere risultate buone e sufficienti per lasciare l'ospedale. Per questo è arrivato l'annuncio che le dimissioni avverranno oggi.

L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale a poco più di un anno fa: era il gennaio del 2022, nel periodo in cui si svolgeva l'elezione del presidente della Repubblica. L'ingresso in ospedale era avvenuto poco dopo che Berlusconi aveva rinunciato alla sua candidatura al Quirinale. Anche in quel caso si era parlato di controlli di routine, e le dimissioni erano arrivate dopo alcuni giorni. Nel corso dei controlli, infatti, gli era stata diagnosticata un'infezione delle vie urinarie.

In precedenza, nel settembre del 2020, Berlusconi aveva contratto il Covid-19 dopo essere risultato positivo al coronavirus. Tra i sintomi c'era stata anche una polmonite bilaterale. Alcuni anni prima, nel 2016, il leader del centrodestra era stato operato al cuore, sempre all'ospedale San Raffaele. A causa dei problemi pregressi, quindi, è normale che l'ex capo del governo si sottoponga regolarmente a controlli medici.

Oggi, nonostante Berlusconi si trovasse in ospedale, è stata pubblicata sul Piccolo di Trieste una lettera – scritta evidentemente alcuni giorni fa – in cui il leader di Forza Italia ha invitato gli elettori del Friuli-Venezia Giulia a votare per il candidato del centrodestra, Massimiliano Fedriga, alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. Un voto per Forza Italia, ha scritto, "è un investimento sul futuro delle vostre famiglie e dei vostri figli: solo un centro-destra liberale può garantire al Friuli Venezia Giulia e all’Italia l’uscita dalla crisi".