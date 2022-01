Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele per controlli di routine Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici. Ieri ha rinunciato alla corsa al Quirinale.

È di ieri la notizia riguardante il suo passo indietro nella corsa al Quirinale. Il suo profilo, identificato da tanti ma non tutti quale migliore possibile per succedere a Sergio Mattarella, era stato indicato per la candidatura del centrodestra in vista delle prossime elezioni per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Ora, l'Adnkronos spiega che, oltre a un mancato appoggio totale da parte dei suoi stessi alleati, dietro la decisione di Silvio Berlusconi di rinunciare al sogno di diventare Capo dello Stato, ci sarebbero anche motivi di salute. L'ex primo ministro è infatti ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dallo scorso giovedì per sottoporsi a controlli medici che fonti di Forza Italia fanno sapere essere di routine.

Di recente Berlusconi era stato trasferito al San Raffaele a causa di un malore. Era lo scorso dicembre. Fortunatamente in quel caso l'imprenditore era stato dimesso poco dopo. Tre mesi prima, invece, a settembre, l'ex presidente del Milan era stato sottoposto ad alcuni controlli medici legati all'aritmia cardiaca di cui soffre mentre qualche giorno prima ancora aveva trascorso una notte nel nosocomio di rientro dalla Sardegna. Ora nuovi controlli clinici avrebbero imposto, anche indirettamente, il ritiro della sua candidatura al Colle. Il Cavaliere ha annunciato ieri, una nota diramata in serata, di aver rinunciato alla corsa al Quirinale così da favorire l'unità del Paese. La stessa nota era stata letta qualche minuto prima dalla senatrice Licia Ronzulli durante una riunione via zoom con gli altri leader della coalizione del centrodestra che ora dovrà proporre un nuovo nome per le elezioni del Presidente della Repubblica.