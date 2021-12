Scattano i controlli per Capodanno a Milano: blindate le zone della movida e San Siro Maggiori controlli a Milano per il rispetto delle misure anti-Covid in vista della notte di Capodanno. Le zone che saranno tenute maggiormente in considerazione sono piazza Duomo, piazza Castello, i Navigli e San Siro.

A cura di Simona Buscaglia

Ieri durante la seduta del Comitato per la sicurezza pubblica in Prefettura sono stati stabiliti, oltre al rinvio della misura delle porte chiuse per i negozi milanesi, i rinforzi dei controlli in vista del Capodanno, il secondo che si "festeggerà" con le restrizioni dovute al Covid. Il controllo del territorio e del rispetto delle misure per evitare un ulteriore aumento dei contagi da Coronavirus, che ieri ha raggiunto gli oltre 32mila positivi in 24 ore, riguarderà tutta la città metropolitana oltre alla verifica negli esercizi pubblici. Sono infatti proibite gli eventi nei locali, aspetto che ha creato non pochi problemi a quegli esercenti che speravano di poter tirare un sospiro di sollievo dopo un anno di difficoltà. Il boom di contagi, dovuti in larga parte all'entrata anche nel nostro Paese della variante Omicron, e le relative quarantene hanno portato comunque a molte disdette anche nei ristoranti.

Quali sono le zone dove si concentreranno i controlli

Le zone dove sarà concentrata l'attenzione per la notte di Capodanno saranno piazza Duomo e tutte le strade che da lì portano a piazza Castello e nella vicina Sempione, ma anche i Navigli, con riferimento soprattutto alla Darsena e a punti che in passato hanno portato a particolari problemi di ordine pubblico, come via Gola. Controlli rafforzati anche nel quartiere San Siro. Secondo le regole fissate per il contenimento dei contagi saranno vietati gli assembramenti, i brindisi in strada e le feste, sia all'esterno che al chiuso. Da Corso Monforte e dalla riunione del Comitato ieri era arrivato anche un appello ai cittadini per dei festeggiamenti "nel rispetto delle regole".