La scaletta del concerto 2025 di Lazza allo stadio San Siro di Milano: l'ordine delle canzoni L'inizio dello show a San Siro, con un'orchestra da 40 musicisti e ospiti a sorpresa, è previsto per le 20:30. Per Lazza è la prima esibizione in uno stadio: ecco la scaletta delle canzoni.

È la data del debutto di Lazza a San Siro. Oggi il rapper milanese è pronto a esordire nel "suo" stadio Meazza (che da tifoso del Milan da sempre frequenta gli spalti della Scala del calcio) dopo la “data zero” del 5 luglio a Lignano Sabbiadoro: per il cantante quella del 9 luglio è la primissima esibizione in uno stadio nazionale, dove porterà lo spettacolo Locura Jam + Opera creato appositamente per il pubblico di Milano.

Il palco di San Siro ospiterà non solo Lazza e la sua band, ma anche un‘orchestra di 40 musicisti e tanti ospiti speciali. L'inizio dello show è previsto per le 20:30, con un concerto di due ore e mezza che ripercorrerà tutti i brani che hanno segnato la carriera del rapper 30enne con una scaletta dalle hit come Bon Ton, Chiagne, 100 Messaggi, Ghetto superstar, Uscito di galera e Cenere, trionfo di Sanremo 2023.

La scaletta del concerto di Lazza allo Stadio San Siro di Milano il 9 luglio

Stando alla precedente data del tour di Lazza, questa dovrebbe essere la scaletta definitiva del concerto allo stadio San Siro (che comunque potrebbe subire variazioni).

Zeri in più

Verdi nel viola

Abitudine

Molotov

Zonda

-3 (Perdere il volo)

Re Mida

BBE

Bon Ton

Fashion

Chiagne

Casanova

Fentanyl

Male da vendere

Mezze verità

Panico

Ghetto superstar

Ouverture

Buio Davanti

Senza rumore

Morto mai

Hot

Nessuno

Puto

Giorno da Cani

s!r!

G63

Sogni d’oro

Gucci Ski Mask

Certe Cose

Piove

Cenere

Canzone d’odio

Uscito di galera

100 Messaggi

Ferrari

Dolcevita