Chi è Lazza a Sanremo 2023: il cantante dei record sul palco dell’Ariston

Lazza, il cui nome vero è Jacopo Lazzarini, è un rapper, musicista e produttore discografico italiano. Il prossimo 7 febbraio calcherà il palco dell'Ariston di Sanremo per il Festival 2023 con la canzone "Cenere", partecipando per la prima volta alla kermesse nazionale. L'invito di Amadeus è arrivato dopo un 2022 da assoluto protagonista per il cantante milanese, anche grazie alle fortune del suo ultimo album "Sirio". Il progetto, oltre a esser stato certificato come l'album più venduto del 2022, ha registrato anche un altro record: 18 settimane non consecutive in cima alla classifica Fimi come album più venduto. Non accadeva a nessun progetto nell'ultimo decennio, con il solo "Vivere o niente" di Vasco Rossi con 19 settimane non consecutive.

Chi è Lazza: perché si fa chiamare così e usa la tecnica del riocontra

Lazza è nato a Milano il 22 agosto 1994, e il suo nome deriva dall'abbreviazione del suo cognome Lazzarini. Dopo esser cresciuto a Calvairate, studia pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Il conservatorio non è l'unica palestra musicale, diventando uno dei più giovani freestyler ad aver partecipato a numerosi contest in giro per l'Italia. Tra il 2010 e il 2012, anche grazie all'incontro con Giaime, Mastarais, Roman e Martinez, incomincia a pubblicare musica, in cui viene fuori l'utilizzo della tecnica del riocontra. Si tratta di cambiare l'ordine delle lettere all'interno delle parole, spostandole in avanti: veniva utilizzato tra i giovani milanesi per poter parlare di temi delicati senza esser scoperti: la madre diventava drema, il padre drepa. Una tecnica utilizzata anche da un altro cantante nello sviluppo del suo aka artistico, come Rkomi, che deriva dal suo nome Mirko. Qui il profilo Instagram di Lazza.

La carriera di Lazza e i record conquistati con Sirio

Due sono i momenti più importanti nella carriera di Lazza: dopo l'addio a Keta Music, label di Emis Killa, il rapper pubblica nel 2017 il suo disco d'esordio Zzala, il preludio due anni dopo all'avvento di "Re Mida". Il progetto pubblicato l'11 marzo 2019, interamente prodotto con Low Kidd vede la collaborazione di artisti del calibro di Fabri Fibra, Izi, Tedua, Luchè, Guè Pequeno, Giaime e Kaydy Cain. Dobbiamo poi aspettare tre anni e svariate certificazioni di platino del progetto precedente, per l'arrivo di "Sirio". Il disco più venduto del 2022 viene annunciato con i singoli " Ouv3rture" e "Molotov", quest'ultimo firmato da Takagi e Ketra. L'album collezionerà, oltre alle 18 settimane non consecutive in testa alla classifica Fimi, quattro dischi di platino, rendendolo un classic della letteratura musicale urban italiana.

Lazza in gara a Sanremo 2023 con Cenere

Sarà il suo primissimo Festival di Sanremo, da protagonista dopo l'exploit di "Sirio" nel 2022 e il record di vendite che lo pone tra i più qualificati per la vittoria finale della kermesse. Lazza si presenterà sul palco dell'Ariston il prossimo 7 febbraio con "Cenere", un brano prodotto da Dardust in compagnia dello stesso cantante, mentre compare Davide Petrella, in arte Tropico, tra gli autori del brano. Una grande responsabilità per Lazza quella di salire sul palco dell'Ariston, cercando di continuare questo periodo magico che si trascina ormai dal 8 aprile 2022, data d'uscita di "Sirio".