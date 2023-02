Lazza a Sanremo 2023 scende dal palco per donare fiori a mamma Francesca: “È speciale” Lazza si prende il Festival di Sanremo 2023, quando dopo l’esibizione con la canzone Cenere, scende in platea per andare a consegnare i fiori alla madre, la persona più importante della sua vita.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza e la mamma Francesca a Sanremo 2023

Dopo il momento di Gianluca Grignani, Lazza si prende il Festival di Sanremo 2023 con un regalo speciale alla madre Francesca. Dopo l'esibizione di Cenere sul palco del Festival di Sanremo è stato raggiunto da Amadeus e Gianni Morandi che gli hanno consegnato i fiori, riservati agli autori sul palco. Dopo averli accettati, il cantante di Sirio è sceso tra la platea, alla ricerca della mamma Francesca. Dopo aver imboccato la via e averla cercata tra il pubblico, Lazza e la madre si sono ritrovati in un abbraccio commosso: "Adesso scendo da qui e devo portare i fiori alla persona più importante per me. Mia madre è speciale".

Lazza: "Mio padre è già una star"

Dopo aver consegnato i fiori sul palco alla mamma, Lazza è ritornato sul palco, ricordando quanto suo padre "fosse una star". Ma chi è il padre di Lazza? Solo l'anno scorso, dopo la pubblicazione dell'ultimo album Sirio, il cantante aveva annunciato nelle sue storie Instagram, che il padre lo attendeva nel suo instore, mentre firmava i dischi del figlio ai fan che erano in attesa di Lazza.

Lazza arriva da esordiente al Festival di Sanremo 2023 con il brano Cenere sul palco dell'Ariston, una canzone prodotta dallo stesso Jacopo Lazzarini e Dardust. La coronazione di un grande anno per il rapper italiano, che nel 2022 è stato tra gli artisti italiani più importanti, grazie alla pubblicazione dell'album Sirio, il più venduto del 2022. Ma non solo, perché Lazza ha rotto anche un record Fimi che resisteva da ormai 10 anni: Sirio infatti è stato per 17 settimane non consecutive in cima alla classifica Fimi nel 2022. Adesso arriva alla serata cover di Sanremo 2023 con Emma Marrone, in cui porterà la canzone "La fine" di Nesli, interpretata negli anni successivi anche da Tiziano Ferro.