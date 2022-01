Paolo Berlusconi sul ricovero del fratello Silvio: “Una batosta, ha passato giorni molto brutti” “Silvio ha passato giorni molto brutti, è stata una batosta. Ora si sta riprendendo”. A dirlo, è Paolo Berlusconi, fratello dell’ex primo ministro, dopo una visita al San Raffaele.

Dopo l'ultimo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, per cui fonti di Forza Italia avevano spiegato fosse per controlli di routine, il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, ha parlato delle condizioni di salute dell'ex primo ministro italiano. "Sta meglio, sta recuperando", ha detto Paolo Berlusconi, aggiungendo che Silvio "ha passato giorni molto brutti ma adesso è in ripresa".

Paolo Berlusconi: Silvio sta meglio ma è stata una batosta

L'occasione per rilasciare dichiarazioni sullo stato di salute del fratello è stata l'uscita dal San Raffaele dove l'editore de Il Giornale era passato a salutarlo. "Purtroppo non sono potuto venire prima perché ho avuto il Covid, oggi ho il tampone negativo ed eccomi qua", ha rivelato il presidente del Monza. Proprio la squadra di proprietà di Silvio Berlusconi è stata oggetto di discussione tra i due fratelli, come confermato da Paolo: "Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio dopo la batosta".

"La politica è un teatrino, speriamo di essere governati bene"

In conclusione, ai cronisti che gli chiedevano se durante le conversazioni ci fosse stata occasione di parlare anche della vicenda Quirinale, per la cui corsa Berlusconi si è tirato indietro a seguito del mancato accordo tra i vari schieramenti politici circa la sua eventuale elezione a Capo dello Stato, Paolo ha detto che "la salute è molto più importante, poi la politica sappiamo che è un teatrino. Speriamo – ha poi aggiunto – di essere governati bene". Al momento, dopo la rinuncia alla candidatura, pare che Berlusconi non abbia dato ancora indicazioni di voto ai suoi.