Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele, le condizioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, dove è tornato domenica per dei controlli di routine. Secondo quanto trapela, il leader di Forza Italia starebbe bene, ma avrebbe una piccola infezione che gli impone di restare in ospedale. Intanto, però, detta la linea per il Quirinale al telefono con Tajani.

A cura di Tommaso Coluzzi

Silvio Berlusconi è ancora in ospedale. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato nuovamente al San Raffaele di Milano domenica scorsa, ufficialmente per controlli di routine. Così come accaduto negli ultimi due anni, però, l'ex presidente del Consiglio entra in ospedale per dei controlli e ci resta per diverso tempo, mentre dall'interno non trapela quasi nulla sulle sue condizioni di salute. Berlusconi è stato anche colpito duramente dal Covid più di un anno fa, un'esperienza che aveva definito tra le peggiori della sua vita. Secondo quanto riporta il Corriere, al momento sarebbe ancora ricoverato per via di un'infezione, ma le sue condizioni di salute sarebbero comunque buone.

Il problema di Berlusconi in questo momento, dunque, non sarebbe la salute ma il morale. Il passo indietro sul Quirinale gli è costato carissimo, perché ci ha creduto fino all'ultimo, salvo essere convinto da chi è più vicino a lui a lasciare. A fargli visita al San Raffaele pochissimi intimi – la figlia entra ed esce, poi pochi altri – mentre tiene il filo dell'elezione del Presidente della Repubblica grazie alle telefonate con Antonio Tajani, che da un paio d'anni, ormai, fa le veci del leader di Forza Italia in sua assenza.

Berlusconi vorrebbe che il prossimo Presidente della Repubblica fosse espressione di Forza Italia, e ha chiesto a Tajani di comunicarlo agli altri leader, anche e soprattutto dopo il suo passo indietro. Le due candidature da proporre sono quella dello stesso coordinatore del partito e quella della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Per ora, però, il centrodestra ha deciso di coprirle entrambe, anche se Salvini – durante la conferenza stampa con cui ieri ha annunciato i tre candidati della coalizione, già bocciati dagli altri partiti – ha nominato sia Casellati che Tajani. Un breve elogio di entrambi, ma la prima è da escludere in quanto già seconda carica dello Stato, il secondo perché espressione dei vertici di un partito politico. Insomma, si vedrà. Intanto Berlusconi pensa a riprendersi ancora una volta e osserva le mosse di tutti, dal San Raffaele.