Sondaggi politici, FdI ancora sopra il 30%, boom di Forza Italia: quali partiti vanno meglio

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia cresce ancora e resta sopra il 30%. Sale anche Forza Italia, di mezzo punto e si attesta all’11,1%. Calano invece, il Partito democratico e il movimento 5 Stelle, dello 0,2% e dello 0,3%, al 21,6% e al 12%. Vediamo nel dettaglio cosa dice l'ultimo sondaggio politico di Dire-Tecné.

Cresce tutto il centrodestra

Il centrodestra guadagna terreno grazie alla crescita di Fratelli d'Italia, che sale dello 0,4% e si posiziona al 30,1%. Ma è sopratutto Forza Italia a trainare in avanti la coalizione di governo, con un +0,5% che porta gli azzurri all'11,1%. Il partito di Antonio Tajani in questi giorni è stato al centro della discussione politica dopo il rilancio della proposta di modificare la legge sulla cittadinanza allargando il riconoscimento anche a coloro che hanno completato 10 anni di studi in Italia. La chiusura degli alleati però, è stata netta, facendo emergere ancora una volta le frizioni interne alla maggioranza sul tema.

In particolare con la Lega, che nell'ultima settimana è tornata a battersi contro la ‘propaganda islamica' chiedendo di vietare il velo nelle scuole. Quello del Carroccio è un vecchio cavallo di battaglia, che viene riproposto ciclicamente dai leghisti ma che finora non sembra spostare molto in termini di consensi. Attualmente, il partito di Matteo Salvini si colloca all’8,5%, in leggero aumento (+0,1%).

Sull'altro fronte, scendono le opposizioni. Sia Pd che Movimento 5 Stelle, calano posizionandosi al 21,6% e al 12%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra, registra una lieve flessione, dello 0,1%, ma tutto sommato mantiene i livelli dell'ultimo periodo, al 6,1%.

Per quanto riguarda i partiti più piccoli, Azione incassa un +0,1% e raccoglie il 3,4%,mentre Italia Viva e +Europa vanno giù, rispettivamente di tre e due decimali. Attualmente i due partiti si posizionano al 2% all’1,6%.

Cresce anche la fiducia nel governo

Cresce anche la fiducia nell’esecutivo, che aumenta dello 0,9% rispetto allo scorso mese e totalizza il 43%. La maggioranza degli intervistati però, dice di non avere fiducia nel governo, al 50,1%. Gli indecisi invece, si attestano al 6,9%.

La classifica di gradimento dei leader: Meloni è ancora prima

Per quanto riguarda la classifica di gradimento dei leader, Giorgia Meloni è sempre molto forte, al primo posto, con il 46,1%. Cresce decisamente Antonio Tajani, che al secondo posto sale al 39,5%, con un 0,4% in più rispetto al mese scorso. Giuseppe Conte si posiziona al terzo posto e avanza di uno 0,1%, al 30,7%. Restano fermi, rispettivamente alla quarta e alla quinta posizione, Elly Schlein e Matteo Salvini, al 29,7% e al 26,9%. Segue al 19,7%, Carlo Calenda, poi Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, al 16,1% e al 15,8%. I due leader di Avs superano Riccardo Magi, che arretra al 15,6% (-04%), ma è ultimo è sempre Matteo Renzi, al 13,4%.