Lecco, perde il controllo del veicolo e si schianta contro un negozio: ricoverato in codice rosso Ha perso il controllo del veicolo, pare per un malore, e ha terminato la sua corsa sfondando la vetrina di un negozio. Un uomo è stato ricoverato in codice rosso mentre i tre clienti dell’attività hanno fortunatamente riportato ferite non gravi.

Immagine di repertorio

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 8 gennaio, a Porto di Malgrate, in provincia di Lecco, dove un'auto è passata sulla corsia di senso opposto. Il veicolo è andato dapprima a sbattere contro un palo, poi contro due automobili in sosta e infine ha terminato la sua corsa in un negozio di generi alimentari, sfondandone la vetrina.

Auto in contromano finisce la corsa in un negozio: quattro feriti

Lo riporta l'Ansa, spiegando che fortunatamente i tre clienti dell'attività presenti nel negozio al momento dell'incidente non hanno riportato ferite gravi. Trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale il conducente dell'auto. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 15.30 quando l'automobilista ha perso il controllo del veicolo probabilmente a causa di un malore. L'auto, spostatasi sulla corsia opposta, ha proseguito la sua corsa senza essere condotta, finendo nel negozio. Sul posto si sono precipitati due elisoccorsi, tre ambulanze e un'automedica. Gli operatori sanitari del 118 hanno immediatamente soccorso l'uomo, privo di sensi, e i tre avventori dell'attività. Questi ultimi sono stati trasportati nei vari ospedali in codice giallo mentre il primo ha patito le conseguenze peggiori. Ingenti i danni provocati dallo schianto. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Lecco che hanno effettuato tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Con loro, sul posto, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area aiutando i soccorritori nella cura dei feriti e l'estrazione dal veicolo del conducente.