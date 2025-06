Portato al largo dalle onde mentre fa il bagno in mare, 13enne muore dopo essere stato salvato dai soccorsi

video suggerito

Un ragazzo di 13 anni, morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia: accertamenti in corso.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 13 anni, morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato soccorso nelle acque antistanti un lido di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

È successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.25. Il 13enne, di origine rumena e residente a San Ferdinando di Puglia si trovava con gli amici in mare quando a causa del mare agitato, si è trovato in difficoltà non riuscendo a riemergere dalle onde e a tornare a riva. Secondo alcune fonti di stampa, potrebbe anche aver accusato un malore mentre faceva il bagno.

È stato soccorso da personale del 118 che quando è arrivato ha trovato i bagnini che già stavano eseguendo le manovre salvavita con defibrillatore. È stato rianimato sul posto per un'oretta e poi portato in elisoccorso, da cui tre medici si erano calati col verricello, nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo dove però il suo cuore ha smesso di battere, dopo circa due ore dal salvataggio. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso accertamenti.

Tanti i video dei bagnanti presenti sulla spiaggia che hanno immortalato l'arrivo dell'elisoccorso, con commenti di decine di curiosi desiderosi di scoprire cosa fosse successo.

Non è la prima volta che, durante questo inizio di estate, si verifica un episodio simile. Tragico è stato lo scorso weekend in provincia di Ferrara dove in poche ore tre minori sono morti annegati in tre diverse circostanze mentre nuotavano in acqua. L’ultima tragedia si è consumata nella serata di domenica quando un bimbo di 11 anni che stava facendo il bagno a Lido degli Estensi non è più riemerso dal mare dove è stato poi recuperato esame e in gravissime condizioni. Il piccolo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.