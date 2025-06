video suggerito

Si tuffa ma non riemerge, bimbo di 11 anni morto annegato: terzo minore deceduto in poche ore a Ferrara Si tratta della terza tragedia nel Ferrarese in poche ore dopo la morte del 16enne Aymane e il decesso del bambino di 6 anni che nuotava in piscina in un camping. L'11enne è morto nella serata di domenica mentre stava facendo il bagno a Lido degli Estensi e non è più riemerso.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Fine settimana tragico in provincia di Ferrara dove in poche ore tre minori sono morti annegati in tre diverse circostanze mentre nuotavano in acqua. L’ultima tragedia si è consumata nella serata di domenica quando un bimbo di 11 anni che stava facendo il bagno a Lido degli Estensi non è più riemerso dal mare dove è stato poi recuperato esame e in gravissime condizioni. Il piccolo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il dramma in pochi minuti intorno alle 20 di domenica 15 giugno mentre il minore nuotava in mare dopo essersi tuffato per fare il bagno col fratellino. Ad un certo punto è sparito dalla vista dei presenti che hanno subito lanciato l’allarme facendo scattare la macchina dei soccorsi. Il ragazzino è stato recuperato poco dopo dagli stessi bagnanti e portato a riva mentre altri allertavano i sanitari. Alcuni dei presenti hanno iniziato la rianimazione fino all'arrivo degli operatori del 118, visto che il minore era esanime, e i medici poi hanno proseguito le manovre rianimatorie.

Vista la gravità delle condizioni, sul posto anche l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all'ospedale di Ravenna. Qui però l’11enne è arrivato in condizioni disperate e i medici hanno dovuto dichiararne il decesso subito dopo. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto che ha avviato le indagini per ricostruire i fatti. Secondo le prime ricostruzioni, il minore stava giocando in acqua con il fratellino quando all’improvviso è scomparso alla vista.

Si tratta della terza tragedia nel Ferrarese in poche ore dopo la morte del 16enne Aymane, che si è consumata sempre a Lido degli Estensi sabato dopo che l'adolescente si era tuffato per salvare una coppia non riuscendo più a riemergere, e il decesso del bambino di 6 anni che nuotava in piscina in un camping a Lido delle Nazioni dove si trovava in vacanza coi genitori.