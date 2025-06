video suggerito

Bimbo di 6 anni muore improvvisamente dopo tuffo in piscina, tragedia al campeggio a Ferrara Weekend tragico nel Ferrarese dove, dopo la tragedia del 16enne Aymane, un bambino di 6 anni è morto oggi dopo un tuffo nella piscina di un campeggio a Lido Nazioni, nel comune di Comacchio. Il piccolo, che era in vacanza con la famiglia, è stato portato in ospedale in elicottero ma è morto poco dopo.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Giornata tragica oggi in un campeggio della provincia di Ferrara dove un bambino di 6 anni è morto dopo un tuffo nella piscina della struttura ricettiva di Lido Nazioni, nel comune di Comacchio. Il dramma si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, nella piscina del camping Tahiti dove il piccolo alloggiava con la famiglia, tutti cittadini tedeschi in vacanza in Italia.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto al piccolo che, dopo un tuffo in piscina, si è sentito male e ha perso i sensi in acqua. Immediati i soccorsi da parte dei presenti e poi dei sanitari del 118 accorsi sul posto dopo la richiesta di emergenza. Nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari, però, purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

La situazione del minore era apparsa sin da subito gravissima e per questo la centrale operativa di emergenza aveva inviato sul posto anche l'elicottero di soccorso che ha provveduto poi al trasporto del piccolo con codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona. All'ospedale ferrarese il bambino è arrivato in condizioni disperate ed è morto poco dopo tra lo strazio dei parenti.

Non si sa se il decesso del bambino sia stato causato da un principio di annegamento oppure da un malore in piscina a causa di una congestione. Informata dei fatti, la Procura ha deciso di disporre l'autopsia sul corpicino per accertare l'esatta causa di morte. La tragedia ha sconvolto il litorale ferrarese dove appena 24 ore prima si era consumato un altro lutto con la morte del 16enne Aymane annegato sabato a Lido Estensi dopo essersi tuffato per salvare due bagnanti in difficoltà.

Anche quella di oggi purtroppo è stata una giornata tragica. La tragedia del piccolo infatti si è consumata nelle stesse ore in cui a Barberino di Mugello (Firenze) un altro bambino di 10 ani annegava mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino.