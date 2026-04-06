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Bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina mentre è alle terme a Rimini per Pasqua: è grave

Un bambino di 12 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina in un centro termale di Rimini dove si trovava per Pasqua insieme a genitori e zii. Indagano i carabinieri.
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A cura di Ida Artiaco
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A Rimini un bambino di 12 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto vittima di un incidente in una piscina in un centro termale di Pennabili, dove si trovava insieme ai genitori e agli zii per festeggiare la Pasqua. Il piccolo – secondo una primissima ricostruzione – sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio mentre stava giocando intorno alle 10.30 del mattino di ieri.

La forza di aspirazione dell'impianto lo avrebbe intrappolato, impedendogli di riemergere e sarebbe rimasto sott'acqua per diversi minuti.

Appena i genitori si sono accorti dell'accaduto hanno cercato di liberare il bambino, ma sono riusciti a portarlo fuori dalla piscina soltanto quando il personale del centro ha spento il sistema dell'idromassaggio. Il piccolo è andato in arresto cardiaco, anche se è stato prontamente soccorso. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari il personale presente nella struttura ha attuato le manovre di rianimazione ed è stato anche allertato l'elisoccorso da Ravenna.

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Al momento versa in gravi condizioni all'ospedale di Rimini. L'impianto è stato sequestrato e i carabinieri di  Novafeltria indagano sulla vicenda per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Sono state anche già sentiti alcuni testimoni ed è stato avvisato il magistrato di turno che seguirà l'evolversi della vicenda.

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