Genova, bimbo di 10 anni precipita per dieci metri in un’intercapedine mentre gioca con un amico

Il bambino stava giocando con un amico quando è precipitato oltre una grata di metallo. Nonostante il terribile impatto e le escoriazioni riportate su tutto il corpo, il piccolo è rimasto sempre vigile e cosciente. Le sue condizioni non sono gravi.

Un pomeriggio di giochi si è trasformato in un incubo in via delle Eriche, nel quartiere di Quarto Alta, a Genova. Un bambino di 10 anni è improvvisamente scomparso nel nulla sotto gli occhi del suo compagno di giochi, precipitando per circa dieci metri in un condotto sotterraneo che circonda l'area dei garage condominiali.

Il piccolo stava correndo nel giardino del complesso residenziale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito oltre una grata metallica. Il volo nel vuoto è terminato in un’intercapedine stretta e buia, lasciando il bimbo intrappolato nel sottosuolo. L'allarme è scattato immediatamente grazie alla prontezza dell'amichetto della vittima. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i Vigili del Fuoco del comando di Genova, supportati dai soccorritori della Croce Verde di Quarto.

Per raggiungere il punto in cui si trovava il bambino, i pompieri hanno dovuto mettere in campo tecniche speleologiche, calandosi nel cunicolo angusto. L'operazione di recupero, estremamente delicata, si è protratta per circa un'ora. In quegli istanti, un ruolo fondamentale è stato giocato dal giovanissimo testimone: il compagno di giochi non ha mai abbandonato la grata, continuando a parlare all'amico e a confortarlo dall'alto per l'intera durata dell'intervento.

Una volta estratto, il bambino è stato preso in cura dai sanitari dell'automedica del 118. Nonostante il terribile impatto e le numerose escoriazioni riportate su tutto il corpo, il piccolo è rimasto sempre vigile e cosciente. È stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale pediatrico Gaslini, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l'esatta catena delle responsabilità.