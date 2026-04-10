“Mangiava scarafaggi per la fame”, bimbo muore negli USA. Arrestata la madre: ha abbandonato sei figli

Una terribile storia di degrado familiare quella che arriva dallo Stato USA della Georgia: un bimbo di un anno è morto dopo essere rimasto in casa con i fratellini per ore senza cibo. Secondo uno degli altri piccoli avrebbe mangiato insetti per fame. Arrestata la madre per maltrattamenti su minori.

immagine di repertorio

Avrebbe mangiato formiche e scarafaggi in preda ai morsi della fame. È questo il dettaglio più drammatico emerso dall’inchiesta sulla morte di un bambino di appena un anno nello Stato americano della Georgia; i suoi cinque fratellini sono stati trovati soli in casa per ore in condizioni di grave degrado.

La vicenda arriva dalla contea di Douglas e ha portato all’arresto della madre, Sherry Magby, 37 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dall'emittente WSB-TV, l’intervento della polizia è avvenuto alla fine del mese di marzo in una casa di Douglasville: non è chiaro chi abbia chiesto aiuto.

Una volta entrati nell'abitazione, gli agenti hanno trovato il corpicino ormai senza vita del piccolo: pare il suo cuore sia sia fermato a seguito di un arresto cardiaco. Le forze dell'ordine hanno quindi appurato che i sei bambini — di età compresa tra 1 e 10 anni — sarebbero rimasti senza alcun controllo per almeno mezza giornata, in un’abitazione ridotta in condizioni igieniche estremamente precarie e senza cibo.

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Agli inquirenti, il più grande dei bambini avrebbe riferito che il fratellino, nato da appena un anno, poco prima di morire, avrebbe ingerito insetti perché non c’era nulla da mangiare. Un dettaglio che resta comunque al vaglio degli investigatori e che si inserisce in una dinamica ancora da chiarire.

La madre deve rispondere di sei capi d’imputazione per maltrattamento di minori di secondo grado: è in carcere senza possibilità di cauzione.

Diversi residenti della zona, sempre secondo WSB-TV, hanno raccontato di aver visto spesso i bambini da soli all’esterno della casa, mentre la madre sarebbe stata raramente presente. Dai documenti giudiziari citati da FOX 5 Atlanta emerge anche un precedente del 2023, quando la donna avrebbe aggredito uno dei figli con un’arma da taglio. Le autorità non escludono ulteriori contestazioni nei confronti della genitrice.