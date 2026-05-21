Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati nel bosco in Portogallo: madre arrestata col compagno, erano in un bar a 200 km

La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di giovedì dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo di 55 anni in un bar a Fátima a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli. I due devono rispondere ora dei reati di violenza domestica e di abbandono di minore.

È stata fermata e arrestata la madre dei due fratellini francesi di 3 e 5 anni abbandonati in un bosco in Portogallo e ritrovati martedì sera da un automobilista mentre camminavano da soli e in lacrime lungo il ciglio di una strada. La donna di 41 anni è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di giovedì dalla gendarmeria portoghese mentre si trovava con un uomo in un bar a Fátima a circa 200 km da dove aveva abbandonato i figli.

Con lei fermato anche il compagno, un 55enne anche lui cittadino francese. I due devono rispondere ora dei reati di violenza domestica e di abbandono di minore. Al contempo anche la Procura di Colmar, il comune francese in cui risiedeva la sospettata, ha aperto un'inchiesta giudiziaria per "abbandono di minore" dopo la denuncia del padre dei piccoli che aveva fatto scattare le ricerche .

A dare la notizia è stata la gendarmeria portoghese. "La Guardia Nazionale Repubblicana ha individuato e arrestato oggi, 21 maggio, a Fátima, un uomo di 55 anni e una donna di 41 anni, sospettati di aver commesso i reati di violenza domestica e di abbandono di minore, in relazione all'incidente che ha coinvolto due bambini minori trovati soli vicino a una strada pubblica nel comune di Alcácer do Sal", spiega la nota.

Secondo quanto comunicato dalle autorità portoghesi, la cattura dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno notato la coppia che viaggiava su un'auto con targa francese e hanno collegato il fatto al ritrovamento dei bimbi che ha sconvolto il Paese. La coppia si era fermata su una terrazza di un bar per una sosta ed è poi ripartita ma la polizia ha individuato la vettura poco lontano e l'ha fermata. I due sono stati portai in caserma dai gendarmi e sottoposti alle procedure di identificazione in attesa dell'emissione di un mandato d'arresto.

Ora dovranno spiegare il perché di un simile gesto dopo aver portato via i bimbi dalla Francia dove il padre ne aveva già denunciato la scomparsa l'11 maggio scorso. Secondo le autorità francesi, il padre, separato dalla madre dei bambini, dice che "non comprende" le ragioni della scomparsa. Secondo quanto ricostruito finora , la madre ha lasciato in Francia il figlio più grande di 16 anni senza dire nulla e portato via i due più piccoli attraverso la Spagna prima di giungere in Portogallo .

Qui la coppia ha abbandonato i bimbi in una zona boschiva poche ore dopo aver pranzato in un ristorante di Alcácer do Sal. I piccoli sono stati trovati in lacrime da un passante che ha lanciato l'allarme. "Per ingannarli, i genitori li hanno bendati e li hanno portati nel bosco per giocare. Hanno detto loro di andare a cercare un giocattolo" ha raccontato l'uomo

Ciascuno portava uno zaino contenente un cambio di vestiti, un pacchetto di biscotti, due frutti e una bottiglia d'acqua. Dopo aver ricevuto le cure mediche ed essere stati dimessi dall'ospedale, sono stati affidati ai servizi sociali in attesa della decisione del giudice mentre il padre veniva avvertito attraverso le autorità francesi.