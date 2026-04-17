Governo Meloni, la premier a Parigi per la conferenza su Hormuz, attesa per il voto in Senato al dl Sicurezza

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo gli attacchi di Trump. La premier ha accolto con entusiasmo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Libano. "Un'eccellente notizia", ha commentato ringraziando gli Stati Uniti per il loro lavoro di mediazione. Un messaggio che suona come un tentativo di disgelo dopo le recenti tensioni con il tycoon. In ogni caso, oggi Meloni sarà a a Parigi per partecipare alla conferenza sul blocco dello Stretto di Hormuz, organizzata dal presidente Emmanuel Macron assieme agli altri membri della coalizione dei Volenterosi, il premier inglese Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Sul tavolo la possibile spedizione europea nello Stretto, per le attività di sminamento.

Intanto proseguono i lavori sul decreto Sicurezza che andrà convertito in legge entro il 25 aprile. Al Senato è andato avanti a oltranza l'esame degli emendamenti e oggi sono attese le dichiarazioni di voto e il voto finale. Tra le proposte approvate ci sono i correttivi sul porto di coltelli, più tutele a docenti e personale scolastico, la stretta sul traffico e detenzione di stupefacenti, pene più dure per furti, scippi e sanzioni fino a 3mila euro contro i parcheggiatori abusivi. Poi il testo andrà alla Camera. La discussione è prevista per martedì 21 aprile mentre il voto finale dovrebbe arrivare mercoledì 22.