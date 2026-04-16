Iran-USA, la guerra in diretta: Trump annuncia negoziati tra Israele e Libano, Stretto Hormuz ancora chiuso

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 16 aprile in tempo reale. I contatti tra Washington e Teheran “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni” dopo il vertice saltato a Islamabad, ma “in un altro luogo che non sia il Pakistan”. Il presidente Donald Trump insiste: la guerra è “molto vicina alla fine” e un accordo è “più che possibile entro aprile”, poi annuncia la ripresa dei negoziati tra Israele e Libano "per la prima volta dopo 34 anni".

Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt afferma che gli Stati Uniti sono “in una buona posizione” e che “è nell’interesse dell’Iran accettare le richieste”, sottolineando che i negoziati sono “produttivi e in corso”. Smentite invece le indiscrezioni su una proroga del cessate il fuoco: “Non l’abbiamo chiesta”.

Sul terreno, gli Stati Uniti affermano di aver “completamente attuato” il blocco dello Stretto di Hormuz. Da Teheran, però, arrivano segnali contrastanti: apertura a una riapertura parziale, ma anche minacce di “affondare le navi americane”.

Ma ci sono nuove tensioni politiche: Trump attacca Giorgia Meloni, “scioccato” per il mancato sostegno, e avverte che “con chi nega aiuto non abbiamo più lo stesso rapporto”. Il governo italiano intanto sospende il memorandum sulla difesa con Israele.