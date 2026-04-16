Uomo investito da un tram a Torino, salvato dopo essere rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo

È accaduto ieri sera. I vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il tram e, dopo circa mezz’ora di lavoro, sono riusciti a estrarre la vittima, che risultava ancora vivo e cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate gravi.

Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Torino, dove un uomo di 46 anni è stato investito da un tram mentre camminava lungo i binari. L’episodio si è verificato nel cuore del capoluogo piemontese, in corso Svizzera, a pochi metri dall’Ospedale Amedeo di Savoia. Stando a quanto accertato l’uomo si trovava sulla via ferrata quando il conducente del mezzo, impegnato sulla linea 3 in direzione piazza Hermada, non è riuscito a evitare l’impatto. L’investimento è avvenuto poco prima delle 22.

L’autista ha subito fermato il tram e lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi, partiti dal vicino ospedale: un’ambulanza medicalizzata del 118, i vigili del fuoco del comando di corso Regina Margherita, le pattuglie della polizia municipale e il personale Gtt. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complicate. I vigili del fuoco hanno dovuto infatti sollevare il convoglio e, dopo circa mezz’ora di lavoro, sono riusciti a estrarre la vittima, che risultava ancora vivo e cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate gravi.

Nel frattempo, gli agenti della polizia municipale hanno raccolto la testimonianza del conducente per definire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti emerge che l’investimento è avvenuto in un tratto lontano dalle fermate, dove la sede tranviaria è riservata e separata dalla carreggiata da siepi e alberi. Sono in corso ulteriori verifiche per comprendere perché l’uomo si trovasse lungo i binari in un punto non accessibile al pubblico.