Attualità
video suggerito
video suggerito

Vicenza, 14enne in Vespa investe e uccide un anziano, la madre: “Mio figlio è sotto choc”

Le parole della mamma del 14enne che a Romano d’Ezzelino ha investito e ucciso un 85enne che attraversava la strada: “Se l’è trovato davanti all’improvviso, vorrei incontrare i suoi familiari ora”. Il ragazzo è rimasto ferito lievemente ed è sotto choc.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Mio figlio è sotto choc. Io gli ripeto che non è stata colpa sua, è una tragedia. Se l’è trovato davanti all’improvviso". È la madre del 14enne di Borso del Grappa a raccontare le ore successive al drammatico incidente avvenuto sabato sera, poco dopo le 20, lungo la provinciale tra Romano Alto e San Giacomo, nel Vicentino: il figlio, alla guida della sua Vespa 50, ha investito Antonio Gonzo, 85 anni, del posto, mentre stava attraversando la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: entrambi sono finiti a terra sulla strada in discesa, in un tratto privo di attraversamenti pedonali.

Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Nonostante il rapido intervento del 118 e i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto. Il giovanissimo è stato invece soccorso e trasportato al San Bassiano in codice giallo: se l'è cavata con qualche ferita alla spalla ed un'escoriazione guancia sinistra.

Una prima ricostruzione indica che lo scooter stava percorrendo la provinciale in direzione San Giacomo quando il pedone "gli è apparso davanti all’improvviso, ha provato a gridargli ‘vai via', ma era già troppo tardi", ha raccontato la donna. La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri, che stanno verificando anche la velocità del cinquantino e la regolarità del mezzo, sequestrato per gli accertamenti.

Leggi anche
Viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata 57enne a Muggia, disposta l'autopsia

"Credo davvero sia stata una questione di sfortuna. Aveva appena fatto la rotonda e non stava andando veloce. Ci ha detto che se l’è trovato davanti all’improvviso", ha aggiunto la genitrice. "Siamo ancora sconvolti, ora facciamo fatica anche solo a realizzare quello che è successo".

Il 14enne, patentino conseguito pochi mesi fa, ora è chiaramente sotto choc: sta vivendo queste ore con un forte senso di colpa nonostante le rassicurazioni della famiglia. La patente per il ciclomotore gli è stata ritirata secondo le procedure previste.

Nel pomeriggio gli amici hanno cercato di stargli accanto, raggiungendolo anche con i propri motorini, in un tentativo di sostegno dopo lo choc dell’incidente.

La famiglia del ragazzo ha inoltre espresso il desiderio di incontrare i parenti di Antonio Gonzo. "Vorrei poter parlare con loro e dirgli quanto anche per noi sia stato un dolore enorme", ha detto la madre.

Tutta comunità locale si è comunque stretta attorno alla famiglia dell’anziano, ex dipendente Enel molto conosciuto in paese. Anche la sindaca Fiorella Ravagnolo ha sottolineato il peso umano della vicenda: "Al di là delle responsabilità, restano ferite che non si cancellano facilmente. Anche senza colpa, certe cose segnano profondamente".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Scatta blocco di Hormuz. Trump: "Se navi iraniane lo violeranno saranno eliminate"
Hormuz, il vicolo cieco degli USA: "Trump è in trappola, ha iniziato una guerra senza sapere come finirla"
Cosa succede dopo il fallimento dei primi colloqui tra Usa e Iran a Islamabad: scenari e conseguenze
Giuseppe Acconcia
Trattative dirette Libano-Israele, le voci degli sfollati: "Non vogliamo negoziati con chi voleva ammazzarci"
Non solo Hormuz, il ruolo strategico dello Stretto di Malacca nella sfida tra USA e Cina: l'analisi di ISPI
"La tregua in Iran non basta, i prezzi di energia e carburante non caleranno per mesi": l’analisi di Nicolazzi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views