Prato, uomo cammina all’alba lungo la strada dopo un incidente: travolto e ucciso da due auto

Travolto da due auto lungo una strada a scorrimento veloce, un uomo di 42 anni è morto all’alba a Montemurlo (Prato). Il dramma si è consumato intorno alle 5 del mattino in via Berlinguer: a quanto emerso, l’uomo sarebbe stato travolto da due auto mentre camminava a piedi lungo la strada che attraversa il centro del paese. La vittima era residente a Quarrata, nella provincia di Pistoia.

Era a piedi, secondo quanto ricostruito, perché poco prima aveva avuto un altro incidente in auto in via Pistoiese. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli e il 42enne era uscito illeso da quell'incidente, anche se era stato soccorso dai sanitari del 118 intorno alle 3.30. Poi, a quanto appreso, aveva deciso di proseguire a piedi ma poche ore dopo il terribile incidente, quando è stato travolto dalle due auto mentre percorreva la vicina via Berlinguer.

Inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118: quanto sono arrivati sul posto per il pedone non c'era più nulla dare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Fondamentale per le indagini saranno anche le testimonianze dei conducenti delle due auto, che quando si sono accorti del pedone si sono fermati a prestare soccorso: non avrebbero potuto far nulla, però, per evitare l’impatto.