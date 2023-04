La foto di Giulia Salemi che spazza via le voci di crisi con Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi posta una foto su Instagram che spazza via le voci di crisi con Pierpaolo Pretelli che si erano diffuse a partire da un video girato in una discoteca che mostrava l’ex del Grande Fratello Vip ballare con un’altra donna.

A cura di Stefania Rocco

Giulia Salemi spazza via le voci di crisi con Pierpaolo Pretelli. Dopo le indiscrezioni nate a partire dal video che mostrava l’ex conduttore del GF Vip Party in discoteca insieme a una donna, la voce del web del Grande Fratello Vip è intervenuta per fare – indirettamente – chiarezza. È bastata la foto di un abbraccio condivisa in una Instagram story per mettere a tacere le indiscrezioni a proposito di un tradimento. Quella Instagram story è stata prontamente ripubblicata da Pierpaolo, un gesto che ha contribuito a gettare acqua sul fuoco del sospetto.

Chi è la ragazza filmata con Pierpaolo Pretelli

La ragazza sorpresa insieme a Pierpaolo Pretelli in discoteca è Francesca Goglino, un’amica del fidanzato di Giulia Salemi. Nessun dubbio, quindi, a proposito di un presunto tradimento. Con i due c’era anche Riccardo Brannetti, altro amico di Pierpaolo. Assente Giulia Salemi che stava rientrando in Italia dopo avere partecipato al Coachella Festival.

Giulia Salemi aveva reso nota la crisi con Pierpaolo Pretelli

I fan della coppia sono apparsi preoccupati anche alla luce di alcune vecchie dichiarazioni di Salemi. Fu Giulia, in diretta al Gf Vip, a raccontare di stare vivendo una crisi con il compagno. A fare da paciere tra i due è stato Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale5 che è amico di entrambi. Sarebbe bastato solo qualche giorno per permettere ai due di superare quella fase difficile del loro rapporto. Diversi i fan che hanno sottolineato quanto questa rappacificazione così veloce non suonasse convincente. Eppure Giulia si è affrettata a smentire l’allontanamento in corso e a sedare le voci di un tradimento. È il segno che i fan della coppia stavano aspettando: se un tradimento ci fosse stato, la reazione di Salemi sarebbe stata certamente molto differente.