Il video di Pierpaolo Pretelli con una ragazza in discoteca, chi era lei e cosa è successo davvero È diventato virale un video che vede protagonista Pierpaolo Pretelli in discoteca: balla con una ragazza, Francesca Goglino, e l’amico Riccardo Brannetti. Mentre in gossip corre, Giulia Salemi lancia indizi sulla sua posizione: “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”.

A cura di Gaia Martino

I Prelemi tornano al centro dell'attenzione: la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per qualche giorno è stata costretta a separarsi per gli impegni dell'influencer ed ex voce di Twitter del GF VIP. Mentre Giulia Salemi era in America per partecipare al Coachella, Pierpaolo Pretelli in quel di Milano si è divertito con alcuni amici in discoteca: un video però che lo riprende mentre balla con una ragazza e Riccardo Brannetti, suo caro amico, sta facendo ora il giro del web.

Il video di Pierpaolo Pretelli in discoteca

Pierpaolo Pretelli due sere fa era all'Armani Club, un noto locale milanese, in compagnia di alcuni amici. Un utente social che ha ripreso l'interno della discoteca ha beccato il momento in cui il volto televisivo stava ballando con un'amica, Francesca Goglino, che gli dava le spalle, e Riccardo Brannetti. I fan dei Prelemi si sono subito attivati per scoprire cosa nascondessero quelle immagini: i followers della coppia ora sono divisi.

Qualcuno tra gli utenti Twitter crede che in realtà la coppia sia scoppiata già da tempo, altri credono che il Pretelli non abbia nulla da nascondere. Nelle ultime ore il diretto interessato della vicenda ha però lasciato qualche reazione ai post condivisi dai fan.

Giulia Salemi: "Lascia andare le cose tossiche"

Pierpaolo e Giulia sebbene non abbiano citato i fatti, hanno lanciato alcuni indizi riguardo la loro posizione al riguardo. Il volto televisivo indagato per il video che lo vede protagonista ha lasciato alcuni likes a dei tweet che lo difendono: "Ci hanno messo 2 anni le ossessionate per trovare un video,su cui attaccarsi a non so cosa! Un video dove lei flirta con Riccardo Pierpaolo sta lì senza far nulla non si toccano!!", "Ragazze ma come è che siete tutte Puritane? Un secondo di video e io sinceramente ho visto un ragazzo che appena so dondola, che ha le mani nei fianchi e che sinceramente alla fine del video si stava scansando".

Giulia Salemi, invece, ha aggiunto una story su Instagram che potrebbe riferirsi a quanto sta accadendo. Ieri pomeriggio, mentre rientrava in Italia, ha aggiornato così il suo profilo IG: "The only toxic you need in your life is botox, let the rest go", "L'unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto", la traduzione in italiano. Non è chiaro se "l'elemento tossico", in questo caso, sia il gossip o il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Chi è Francesca Goglino, la ragazza vicino a Pierpaolo Pretelli in discoteca

Influencer e Tiktoker, Francesca Goglino è nota al mondo social per essere una delle GSisters, il gruppo composto da tre sorelle, Giovanna, Francesca e Valentina, virali su Tik Tok dove sono seguite da oltre 955 mila followers. Realizzano video e si divertono a scattarsi fotografie. Sono di Genova e nate tra la fine degli anni '90 e inizio 2000: Giovanna, la sorella maggiore, dovrebbe avere 25 anni, Francesca 23 mentre Valentina, la più piccola, 21.