I look del Coachella 2023: Giulia Salemi col top gioiello, Cecilia Rodriguez è una cowgirl Celebrities e influencer sono volate al Coachella. Erano presenti anche Giulia Salemi, Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez. Look molto diversi per le tre ma per tutte strass sul viso.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi e Paola Di Benedetto al Coachella 2023

In questi giorni tante influencer e celebrities sono volate in California, tutte per lo stesso motivo: ad attirarle è stato il richiamo del Coachella, il festival instagrammabile per eccellenza che si è imposto sempre più come evento imperdibile. Quest'anno si svolge in due weekend, appunto nella valledi Coachella a est di Los Angeles: da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile, da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile. Nel primo weekend c'erano Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez col fidanzato Iganzio Moser, Paola Di Benedetto. Assenti Paola Turani e Natalia Paragoni, che è in dolce attesa, presenti invece nel 2022. Presenti quest'anno anche Sara Sampaio, Alessandra Ambrosio. Ecco su cosa hanno puntato per i loro look in "stile Coachella".

Giulia Salemi in Trussardi

Le influencer amano lo stile Coachella

Negli anni l'aspetto delle performance dal vivo è quasi passato in secondo piano: Il Coachella Music Festival è diventato sempre più un evento di moda a tutti gli effetti, una passerella su cui tutti vogliono sfilare, dove sfoggiare uno stile ben preciso. Lo "stile Coachella" è fatto di frange, camperos, anfibi, giacche di pelle, shorts in denim, occhiali da sole colorati, bandane, strass, tattoos, coroncine di fiori. Insomma, nel tempo si sono mescolati più codici stilistici tra accenti hippie, dettagli glamour ed elementi rock. Le celebrities e le influencer amano partecipare: c'è stata anche Chiara Ferragni in passato.

Giulia Salemi vola al Coachella 2023

Quest'anno è volata a Los Angeles anche Giulia Salemi, che ha appena terminato il suo impegno col Grande Fratello Vip. Se nel primo giorno, tra viaggio e primo tour da turista, ha puntato sulla moda cozy, al Festival ha completamente cambiato registro, adeguandosi allo stile del Festival. L'influencer ha scelto il colore che ama di più, quello che domina solitamente i suoi outfit: il nero. Ha scelto il total black anche al Coachella, un abitino asimmetrico firmato Trussardi con dettaglio cut-out e maniche volant. Ha aggiunto un reggiseno gioiello, che ha dato un tocco scintillante e glamour al tutto. Strass appena sotto l'arcata delle sopracciglia per impreziosire il make-up nude.

Cecilia Rodriguez in Hinnominate

Cecilia Rodriguez con strass e treccine

Cecilia Rodriguez ha scelto un look da perfetta cowgirl (della stylist Pamela Maione) per il suo primo giorno al Coachella. Ha indossato una camicia bianca oversize con shorts dello stesso colore abbinati a crop top con scollatura a V. La modella ha completato l'outfit con dettagli marroni: cintura, borsa con frange di Radadica Studio (è la Amaca Bag da 650 eur0), un paio di stivali alti fin sopra al ginocchio di Sonora Boots (sono il modello Melrose da 825 euro) e l'immancabile cappello. Anche per lei make-up impreziosito da piccoli strass, posizionati in verticale sulla fronte. Dettagli gioiello anche tra i capelli, mossi e con piccole treccine davanti a incorniciare il viso.

Paola Di Benedetto in GCDS

Paola Di Benedetto debutta al Coachella

Questa, per Paola Di Benedetto, è la prima volta a Los Angeles e al Coachella. Dopo il look sbarazzino con minigonna di jeans e felpa del primo giorno e l'outfit animalier della prima serata, è stata la volta del debutto al festival. Ha indossato un abitino a maniche lunghe con scollo a barca di GCDS: la particolarità è la lavorazione col monogram del brand a effetto crochet. Presenta infine un profondo scollo sulla schiena, con tre fiocchi. Lo ha abbinato a una pratica borsetta a spalla. Anche lei ha scelto il make-up con dettaglio scintillante: ha posizionato degli strass appena sotto l'occhio, in colore lilla, aggiungendo dei gioielli a forma di fiore.