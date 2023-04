Paola Di Benedetto, la prima volta a Los Angeles è in animalier con la schiena nuda Paola Di Benedetto è volata a Los Angeles. Se di giorno ha scelto un look comodo e trendy, la sera ha puntato su un outfit sexy in stampa animalier.

A cura di Giusy Dente

Perché tutte le celebrities stanno volando alla volta di Los Angeles? Valentina Ferragni è già atterrata in città, mentre sua sorella si sta godendo il sole e il mare di Dubai assieme al resto della famiglia. È in partenza anche Cecilia Rodriguez, assieme al fratello Jeremias. Vacanza in California anche per Giulia Salemi, ormai inarrestabile tra tanti progetti di lavoro tutti diversi. Il motivo potrebbe essere per tutti loro l'imminente Coachella, il festival musicale che quest'anno si terrà dal 14 al 16 aprile e poi ancora dal 21 al 23 aprile. L'evento richiama sempre influencer e celebrities: ed è gara di stile. Anche Paola Di Benedetto è a Los Angeles: parteciperà al Coachella?

Il primo look di Paola di Benedetto a Los Angeles

Paola Di Benedetto è per la prima volta a Los Angeles, pronta a vivere questa esperienza intensa ed entusiasmante in una città piena di vita. È sconosciuto il motivo del viaggio, ma l'imminente Coachella potrebbe essere un indizio. La modella prenderà parte al famoso festival musicale? Lo scopriremo tra qualche giorno. Lei per il momento si sta godendo qualche giorno da turista. Per il primo look ha puntato sulla comodità: felpa e minigonna di jeans, con borsa a spalla firmata Prada, un abbinamento trendy e perfetto per la città. Completamente diverso l'outfit per la sera, dove la conduttrice ha puntato su qualcosa di più audace.

Paola Di Benedetto col mini dress maculato

La prima notte a Los Angeles ha richiesto un outfit degno dell'occasione e così Paola Di Benedetto ha tolto il look sportivo del giorno, sostituendolo con qualcosa di molto diverso. Ha puntato su un abitino aderente con stampa animalier: è l'iconica stampa Murena di Roberto Cavalli. Il mini dress, leggermente arricciato sul davanti, è caratterizzato da un sensuale cut-out che lascia scoperti la schiena e i fianchi.

in foto: abito Roberto Cavalli

Sul sito ufficiale della Maison costa 1350 euro. La 28enne ha aggiunto un paio di camperos in camoscio color caramello di Paris Texas e una borsa nera di Bottega Veneta. La Pouch di pelle è una delle creazioni più iconiche della Maison e costa 2900 euro. I fan hanno apprezzato il sexy look della conduttrice e non vedono l'ora di scioprire cos'altro ha messo in valigia per la vacanza a Los Angeles.