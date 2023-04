Valentina Ferragni a Hollywood punta sullo stile hippie: illumina la primavera col tie-dye fluo Valentina Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Hollywood e nelle ultime ore è riuscita a mixare glamour e comodità. Ha illuminato la primavera con un maglione tie-dye versione fluo: ecco il look da imitare.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha ritrovato finalmente la serenità dopo la recente rottura con Luca Vezil, il fidanzato storico con cui è stata insieme per quasi 10 anni. Lasciatasi alle spalle la sofferenza, ora si gode la sua nuova vita da single tra serate con gli amici, impegni lavorativi e viaggi in giro per il mondo. L'avevamo lasciata a Milano con un adorabile look color block in pieno stile primaverile, oggi la ritroviamo a Hollywood alle prese con alcuni progetti legati alla sua collezione di gioielli. Quale migliore occasione di questa per dare spazio al glamour? La sorella di Chiara ha lasciato esplodere i colori con una felpa fluo a effetto tie dye: scommettiamo che diventerà il pattern più gettonato della bella stagione?

Il look multicolor di Valentina Ferragni

Se Chiara Ferragni è volata a Dubai con la famiglia al completo poco prima di Pasqua, sua sorella Valentina ha preferito Los Angeles. È proprio nella nota città degli angeli che sta trascorrendo le sue giornate ormai dallo scorso weekend, divertendosi tra gite a Disneyland e pomeriggi alle prese col rodeo. Nelle ultime ore si è immortalata prima sotto l'iconica Hollywood Sign, poi abbracciata alla scultura di una pizza con tanto di didascalia "Man of my life", "L'uomo della mia vita". Per l'occasione ha dato spazio alle tinte fluo, mixando glamour e comodità. Ha abbinato un paio di jeans baggy col risvoltino sfilacciato alle sneakers bianche con qualche dettaglio multicolor della Chiara Ferragni Collection.

Il look multicolor di Valentina Ferragni

Il ritorno del pattern tie-dye

Il capo chiave del look di Valentina Ferragni è un maglione dallo stile hippie, un modello leggermente over e con delle frange sulle maniche, decorata all-over con l'iconico pattern tie-dye ma declinato in versione fluo. Fucsia, giallo, verde, viola: la scelta di stile della sorella di Chiara è una vera e propria esplosione di tinte vitaminiche.

Leggi anche Valentina Ferragni con le Mary Jane rosa bubble-gum: sono le scarpe must della primavera 2023

Valentina Ferragni con occhiali Gucci

Non ha rinunciato a un ulteriore tocco neon, un paio di occhiali da sole firmati Gucci con la montatura doppia in giallo lime. Insomma, Valentina ha approfittato del viaggio a Hollywood per dare una piccola anticipazione dell'estate. In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile hippie per le prime giornate calde e soleggiate dell'anno?