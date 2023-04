Valentina Ferragni con le Mary Jane rosa bubble-gum: sono le scarpe must della primavera 2023 Valentina Ferragni è ferratissima in fatto di tendenze e con l’inizio della primavera non ha esitato a lanciare l’accessorio must di stagione. Di cosa si tratta? Delle Mary Jane dall’animo bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2023 è arrivata e con lei anche le giornate calde e soleggiate. Valentina Ferragni sembra averlo capito bene e, complice il periodo di rinascita che sta vivendo dopo la rottura con Luca Vezil, sui social appare letteralmente raggiante. Quale migliore occasione di un impegno lavorativo all'insegna del glamour per sfoggiare un look perfetto per la bella stagione? Di recente si è servita di Instagram per lanciare uno degli accessori destinati a diventare un must, di cosa si tratta? Delle Mary Jane dall'animo bon-ton: ecco quali sono i modelli da avere e come abbinarli nel modo giusto per essere super trendy.

Il look color block di Valentina Ferragni

Al motto di "Candiland" Valentina Ferragni ha mostrato sui social il look variopinto scelto per una soleggiata giornata primaverile. Si è rivolta alla Maison Prada, sfoggiando un completo color block dalle tinte accese e vitaminiche. Ha abbinato una gonna longuette rosa fragola con lo spacco laterale a un top giallo smanicato e a girocollo, anche se ad accomunare i due capi sono stati i contorni sfumati total white. Per completare il tutto la sorella di Chiara ha scelto degli accessori rosa Barbie, dalla borsetta a spalla a forma di mezzaluna alle Mary Jane col tacco a banana e il cinturino sul collo del piede, tutto firmato ancora Prada.

Valentina Ferragni in Prada

Le Mary Jane da avere in primavera

Dimenticate le ballerine e i classici décolleté, nella primavera 2023 a spopolare saranno le Mary Jane. Sebbene siano chiuse sia sulla punta che sul tallone come delle normali pumps, a renderle iconiche è il cinturino bon-ton sul collo del piede. Possono avere il tacco a spillo, il tacco quadrato o il tacco raso terra, l'importante è che siano contraddistinte dal cinturino dall'animo chic. Prada, Miu Miu, Gucci: sono moltissime le Maison che hanno portato le Mary Jane in passerella, trasformandole così in un vero e proprio must. In quante sceglieranno un colore vitaminico come Valentina Ferragni? Che vengano abbinate a una mini, a un paio di pantaloni skinny o a una longuette, l'effetto bon-ton sembra essere assolutamente assicurato.

Leggi anche Vittoria Lucia Ferragni diventa stylist: per papà Fedez sceglie il cappellino di paglia