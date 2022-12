Alessia Marcuzzi con la schiena nuda in rosso fuoco: “Ho trovato la prima cosetta che capitava” Alessia Marcuzzi sembra voler chiudere “col botto” il 2022. A pochi giorni dal Capodanno sui social ha incantato i fan in rosso fuoco con un sensuale abito che ha lasciato la schiena nuda.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita nonostante da pochi mesi abbia annunciato la separazione dal marito Paolo. Dopo oltre un anno di pausa dai riflettori, finalmente ha deciso di tornare in tv: a partire dal 10 gennaio sarà ogni settimana su Rai 2 con un programma tutto suo intitolato Boomerissima. Qualche giorno fa è diventata protagonista del promo, dando una piccola anticipazione dei look che sfoggerà sul palco, che con ogni probabilità saranno nostalgici e dall'animo retrò. Ora, però, non può fare a meno di godersi gli ultimi giorni di pausa lavorativa e non può fare a meno di dare libero sfogo alla sua innata sensualità.

Il look fiammante di Alessia Marcuzzi

Sarà perché si sta preparando per il Capodanno alle porte o perché semplicemente vuole mettere in risalto la sua sensualità, ma la cosa certa è che Alessia Marcuzzi ha intenzione di chiudere il 2022 "col botto". Sui social si è immortalata poco prima di uscire mentre va a prendere l'ascensore e ha lasciato tutti senza parole con la sua bellezza mozzafiato. Sebbene il Natale sia passato, ha puntato sul rosso fuoco, declinando il colore in una versione super femminile. Ha infatti indossato un abito a tubino con la gonna longuette aderente e una maxi scollatura posteriore che ha lasciato la schiena nuda fin sopra al sedere.

Alessia Marcuzzi e i commenti ironici del web

Per completare il tutto Alessia ha scelto degli accessori color nude, dai décolleté lucidi col tacco a spillo alla pochette della sua collezione, così da aggiungere un tocco neutro e chic al total look fiammante. Ad aver fatto sorridere i fan sono stati i commenti lasciati sotto al post da star più o meno famose. L'amica Mara Venier, ad esempio, ha chiesto dove andasse con quell'abito e la risposta della Marcuzzi è stata esilarante, ovvero "Vado a fa la spesa amore, ho trovato la prima cosetta che capitava". Insomma, la conduttrice sa cosa significa essere autoironica, soprattutto quando si mostra in una versione tanto audace e sensuale.