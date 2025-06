video suggerito

Il ritorno di Bianca Guaccero in tv è all'insegna del rosso fuoco Dal 6 luglio, Bianca Guaccero sarà nuovamente in tv alla conduzione di Techetechetè Top Ten. Il primo look è all'insegna del rosso fuoco.

A cura di Giusy Dente

Non è ancora tempo di riposo e vacanze per Bianca Guaccero, ancora alle prese con impegni professionali sul piccolo schermo. La conduttrice è in un periodo particolarmente denso, ma anche particolarmente felice, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Dopo l'esperienza sanremese, sta per tornare in tv con un nuovo programma. E intanto prosegue a gonfie vele la relazione con il ballerino Giovanni Pernice: galeotto fu Ballando con le Stelle, dove si sono conosciuti e innamorati a passo di danza.

Qual è il nuovo programma di Bianca Guaccero

L'esperienza a Ballando con le Stelle ha permesso a Bianca Guaccero di dare una scossa alla sua vita, portando tanti cambiamenti e tante novità: è stata la sua rinascita dopo anni difficili in Rai. Non solo ha vinto il programma, ma ha anche trovato l'amore, proprio col maestro che le era stato assegnato! Oggi è felice accanto a Giovanni Pernice, con cui sogna un futuro: lo ha anche presentato a sua figlia Alice, che è entusiasta di vedere sua madre al settimo cielo, così innamorata finalmente.

Dalla vittoria in poi, sono successe molte altre cose e la presenza in tv della conduttrice è aumentata, per la gioia del suoi fan che non hanno mai smesso di sostenerla. Il pubblico l'ha ritrovata a Sanremo, dove ha condotto il Prima Festival; è stata al timone insieme a Nek di Dalla strada al palco. Ora è la volta di Techetechetè Top Ten.

Il primo look di Bianca Guaccero per il nuovo programma televisivo

Bianca Guaccero sarà alla conduzione di Techetechetè Top Ten. Il contenitore di Rai 1 dedicato agli eventi, ai momenti, ai programmi e ai personaggi che hanno segnato la storia della tv italiana tornerà con la nuova stagione domenica 29 giugno 2025, prendendo il posto di Affari Tuoi. La conduttrice ha annunciato la sua presenza a partire dal 6 luglio, condividendo su Instagram il promo e mostrandosi fieramente seduta alla scrivania del programma, in uno studio coloratissimo.

Per l'occasione ha scelto un look rosso fuoco: l'abito sembrerebbe un modello Pinko a effetto maxi t-shirt, con mezze maniche ampie dalle spalle imbottite, dettaglio arricciato su un fianco e spacco laterale davanti. Costa 143 euro. È un look monocromatico, minimal e semplice, che ha impreziosito con un paio di maxi orecchini doro. Anche se l'accessorio più bello è il suo sorriso smagliante.