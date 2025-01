Bianca Guaccero si prepara a Sanremo 2025: il primo fitting tra decine di abiti e scarpe griffate

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d’oro della sua vita e non solo perché ha ritrovato l’amore al fianco di Giovanni Pernice: ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle (proprio al fianco del ballerino che è diventato il suo fidanzato) e da allora è tornata a essere super richiesta in tv. Oltre a essere al timone di Dalla strada al palco insieme a Nek, il prossimo febbraio sarà anche a Sanremo 2025: Carlo Conti l’ha infatti fortemente voluta tra i conduttori di PrimaFestival, il mini programma che precede le serate all’Ariston. Come si sta preparando all’esperienza? Sui social ha dato qualche piccolo anticipazione, mostrandosi alle prese col primo fitting.

Bianca Guaccero fa il primo fitting per Sanremo 2025

Sanremo non è fatto solo di canzoni inedite e di duetti, a renderlo l’evento più atteso dell’anno sono anche i look che gli artisti sfoggiano sul palco. Bianca Guaccero lo sa bene e, nonostante non si tratti della sua prima esperienza al Festival, vuole che tutto sia curato nei minimi dettagli.

Alcuni degli abiti per il fitting

Quello che tutti si chiedono è: cosa indosserà al PrimaFestival? Nelle ultime ore ha fatto il primo fitting dei look selezionati, lasciandosi immortalare nell’enorme camera-armadio dalla stylist di fiducia Valentina Davoli. Al motto ironico di “Come potete vedere, poche scelte”, la conduttrice si è detta non poco impaurita di fronte tutti i capi da provare.

Le scarpe per i fitting

Cosa potrebbe indossare Bianca Guaccero al PrimaFestival

Nell’armadio sanremese mostrato da Bianca Guaccero ci sono abiti di ogni tipo, da quelli lunghi in seta monocromatica ai mini dress tempestati di paillettes, fino ad arrivare agli smoking mannish e ai completi di lana in tinte vitaminiche. Non sono mancate le scarpe, tutte griffate e dai vertiginosi tacchi a spillo, a cui è stato dedicato un intero tavolo.

Bianca Guaccero con la stylist Valentina Davoli

Ci sono i sandali-serpente di René Caovilla, le mules gioiello di Casadei ma anche cuissardes di vernice e tronchetti con fibbie metalliche. Trattandosi del primo fitting, naturalmente si tratta solo di proposte ma, considerando la scelta variegata, di sicuro tra i capi mostrati fugacemente sui social ci saranno anche quelli che verranno portati all’Ariston. Bianca riuscirà a diventare una delle regine glamour del Festival?

Gli abiti per il fitting