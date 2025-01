Il look di Bianca Guaccero a Dalla Strada al Palco: tuta nera monospalla in stile anni Ottanta

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Bianca Guaccero

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d'oro sia dal punto di vista professionale che da quello privato. La conduttrice, che ha da poco festeggiato il compleanno, è protagonista insieme a Nek del programma Dalla Strada al Palco, in onda ogni venerdì sera su Rai 1, a meno di un mese dalla vittoria di Ballando con le Stelle. Tra poche settimane, poi, condurrà con Gabriele Corsi il Prima Festival nell'edizione di Sanremo condotta da Carlo Conti. Nel frattempo si gode anche la relazione con Giovanni Pernice che presto potrebbe trasferirsi a Roma per passare più tempo con la Guaccero, visto che il coreografo e ballerino attualmente vive a Londra. Per la seconda puntata di Dalla Strada al Palco, la conduttrice ha sfoggiato un look da dance club anni Ottanta.

Bianca Guaccero a Dalla Strada al Palco con la jumpsuit total black

Per la seconda puntata di Dalla Strada al Palco, Bianca Guaccero opta per una jumpsuit total black. La tuta in jersey nero monospalla è impreziosita da una cintura tempestata di borchie, motivo che è ripreso nel maxi bracciale che indossa al polso firmato Pasquale Bruni, come il resto dei gioielli che indossa.

Bianca Guaccero con la jumpsuit monospalla

La jumpsuit con pantaloni a palazzo è firmata L'Equilibriste, brand italiano: si tratta del modello Berenice che viene venduto sul sito del brand a 240 euro. Bianca Guaccero poi ha dato volume ai suoi lunghi capelli castani scegliendo di acconciarli con un hair look semi raccolto. Una mise perfetta per celebrare la disco music anni Ottanta e i suoi look di tendenza e super glamour.

Bianca Guaccero