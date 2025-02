video suggerito

Chi veste Bianca Guaccero a PrimaFestival: i look della conduttrice fuori l'Ariston Bianca Guaccero è tra le grandi protagonisti di Sanremo 2025. Scelta come conduttrici del PrimaFestival, ogni sera sta dimostrando di essere un'indiscussa icona fashion: ecco chi ha firmato il look dark di oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre ad aver ritrovato l'amore accanto a Giovanni Pernice, il ballerino con cui ha vinto Ballando con le Stelle, ha anche ricominciato a lavorare regolarmente in tv dopo diversi mesi di stop. Dopo essere stata al timone di Dalla strada al palco insieme a Nek, ora è stata scelta per condurre il PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Fin dalla prima puntata ha dato prova di essere un'icona fashion capace di spaziare tra glamour, sensualità ed eleganza senza tempo e stasera non ha deluso le aspettative dei fan: chi ha firmato il suo abito nero strapless?

Il look dark di Bianca Guaccero a PrimaFestival

Per la puntata di PrimaFestival andata in onda a pochi minuti dall'inizio della seconda serata sanremese Bianca Guaccero si è trasformata in una diva moderna e glamour. Per lei niente più mini dress o look mannish, ha preferito un lungo abito dark firmato Peter Langner.

Bianca Guaccero in Peter Langner

Si tratta di un modello con una sinuosa gonna a sirena e un bustier fasciante e strapless con una maxi piega drappeggiata sul décolleté. Nell'outfit della conduttrice non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e i gioielli scintillanti, dalla maxi collana a catena tempestata di cristalli agli anelli coordinati.

Abito di Peter Langner

Lo stile di Bianca Guaccero a PrimaFestival

Non è la prima volta che Bianca Guaccero sorprende i fan con un outfit all'insegna del glamour, anzi, dall'inizio di PrimaFestival a oggi ha si è sempre distinta per eleganza e sensualità. Questa inedita esperienza sanremese è partita con un mini abito giacca rosso fuoco di Marella, modello che le ha permesso di lasciare le gambe nude in vista, poi è continuata con uno smoking con giacca crop abbinato a un top di pizzo trasparente e infine ieri sera ha preferito un principesco vestito marrone. Orecchini di diamanti, make-up curati nei minimi dettagli e acconciature sofisticate e sbarazzine: Bianca Guaccero si sta rivelando una vera e propria rivelazione. Prima o poi riuscirà a tornare sul palco dell'Ariston?