video suggerito

Com’era Bianca Guaccero da giovane: la trasformazione della concorrente di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero oggi ha 43 anni ed è una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stella ma in quanti la ricordano agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bianca Guaccero è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 al quale partecipa in coppia col ballerino Giovanni Pernice (con cui pare che il rapporto stia diventando sempre più intimo e profondo). Sul palco settimana dopo settimana si trasforma in una vera e propria diva e dà prova di nascondere un enorme talento come ballerina ma in quanti ricordano com'era agli esordi? Oggi la conduttrice ha 43 anni ed è un tantino cambiata rispetto a quando era giovanissima: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Com'era Bianca Guaccero agli esordi della carriera

Nata nel 1981 a Bitonto, Bianca Guaccero ha debuttato nel mondo dello spettacolo da adolescente, per la precisione quando è apparsa per la prima volta in tv a Miss e Mister '96. La svolta è arrivata dopo i 18 anni, ovvero quando ha cominciato a lavorare regolarmente come attrice sia al cinema che a teatro, cosa che le ha poi permesso di entrare in Rai, dove è diventata protagonista di diverse fiction, da Capri ad Assunta Spina.

Bianca Guaccero nel 2004

Nono sorprende, dunque, che nel 2008 abbia affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti al Festival di Sanremo. All'epoca aveva poco più di 20 anni ma, fatta eccezione per le sopracciglia più sottili e per il viso chiaramente più giovane, era meravigliosa proprio come oggi.

Bianca Guaccero con i capelli corti agli esordi della carriera

Bianca Guaccero oggi, da Sanremo a Ballando con le Stelle

L'unico dettaglio che è cambiato nel corso degli anni nell'aspetto di Bianca Guaccero? Spesso ha rivoluzionato l'hair look in modo drastico, spaziando tra frangette piene e folte, colpi di sole più chiari del suo colore naturale e tagli cortissimi e sbarazzini.

Nel 2023 al Festival di Venezia

Fiera di essere rimasta naturale al 100%, oggi la conduttrice ha 43 anni e, nonostante abbia un aspetto più maturo rispetto agli esordi, non ha perso il fascino che da sempre la contraddistingue, anzi, vanta un'incredibile bellezza e una forma fisica che fa invidia anche alle giovanissime. Riuscirà a sbaragliare la concorrenza a Ballando con le Stelle?

Bianca Guaccero oggi a Ballando con le Stelle