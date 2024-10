video suggerito

Bianca Guaccero è la diva a Ballando con le Stelle: brilla in bianco con la scollatura maxi Bianca Guaccero è una delle grandi favorite della nuova edizione di Ballando con le Stelle e anche nella quarta puntata non ha deluso le aspettative dei fan: ecco cosa ha indossato per l'esclusiva performance in coppia con Giovanni Pernice.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 presentato da Milly Carlucci che vede diversi volti noti dello spettacolo “improvvisarsi” ballerini. Tra i concorrenti favoriti di questa edizione c’è Bianca Guaccero, che in coppia col professionista Giovanni Pernice ogni settimana dà prova di un incredibile talento che fino ad ora aveva tenuto “nascosto”. Anche ieri non ha deluso le aspettative dei fan e della giuria, incantando tutti in un quickstep sulle note di Big Time. Cosa ha indossato per la spettacolare performance?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con i look da gala a Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tra le coppie favorite di questa edizione di Ballando con le Stelle e ne hanno data l’ennesima prova ieri sera con il loro quickstep. Sulle note della canzone Big Time hanno lasciato senza fiato la giuria, tanto che ora hanno guadagnato il terzo posto nella classifica generale con 47 punti (a pari merito con Federica Nargi e Luca Favilla). Per la “scoppiettante” esibizione (con tanto di fuochi d’artificio finali) la conduttrice si è trasformata in una moderna diva, vestendosi in coordinato col suo accompagnatore, anche lui in versione "serata di gala".

Bianca Guaccero in total white a Ballando con le Stelle

L'abito total white di Bianca Guaccero

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero ha puntato sul total white con un lungo e scintillante abito da gala. Si tratta di un modello con gonna a campana alla caviglia coperta di cristalli (che ha alzato alla coscia mentre danzava) e bustier smanicato tempestato di paillettes, la cui particolarità sta nella scollatura maxi sul décolleté. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto delle scarpe da ballo in tinta e uno chignon alto e XXL, tenendo così il viso scoperto. Giovanni Pernice si è adeguato alla perfezione al tema della performance con un elegante smoking nero con tanto di giacca tight. I due insieme non sono forse adorabili?