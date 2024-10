video suggerito

Federica Nargi a Ballando con le Stelle come Elvis Presley: tutina scintillante e ciuffo vaporoso Federica Nargi è una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle, alla quale partecipa in coppia col professionista Luca Favilla. Per la quarta puntata si è trasformata in una versione moderna e femminile di Elvis Presley: ecco cosa ha indossato per la performance sulle note di Tutti Frutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle, l'iconico programma presentato da Milly Carlucci che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Tra le coppie di concorrenti che hanno letteralmente trionfato c'è quella formata da Federica Nargi e Luca Favilla, che sulle note di Tutti Frutti di Elvis Presley si sono esibiti in uno scatenato jive. L'ex velina ha dato prova di grande talento, tanto da essersi guadagnata il terzo posto nella classifica generale al fianco di Bianca Guaccero. Cosa ha indossato per questa inedita esibizione in versione "re del rock"?

Il nuovo look a tema di Federica Nargi a Ballando con le Stelle

Federica Nargi è tra le grandi protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, alla quale partecipa in coppia col professionista Luca Favilla. Complici il passato sul bancone di Striscia la Notizia e la passione per la danza, è così talentuosa da essere considerata una delle favorite. Non ha deluso le aspettative neppure durante la quarta puntata, anzi, ha conquistato la giuria volando al terzo posto in classifica con 47 punti. Come da tradizione, ha adattato il look sfoggiato sul palco al tema della performance, approfittando dell'iconica hit Tutti Frutti per trasformarsi in una versione moderna e femminile di Elvis Presley.

Federica Nargi e Luca Favilla

Federica Nargi balla coperta di cristalli

Per la quarta puntata di Ballando con le Stelle Federica Nargi ha puntato tutto su un'iconica tutina in stile Elvis, un modello rosso fuoco tempestato di cristalli sugli orli.

Il look in stile Elvis di Federica Nargi

Ha i pantaloni a zampa (rivisitati con un maxi spallo laterale), le maniche a pipistrello e il bustier-camicia con profonda scollatura a V che ha lasciato in vista un corpetto bianco scintillante. Non è mancato il cinturone borchiato a contrasto in total white, accessorio simbolo dei leggendari look del re del rock. Scarpette da ballo, coda di cavallo col ciuffo vaporoso portato all'indietro e make-up con focus sugli occhi: l'ex velina è la regina di stile della pista.