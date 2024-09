video suggerito

I concorrenti di Ballando con le stelle 2024: i nomi nel cast Da sabato 28 settembre torna in prima serata su Rai1 Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, arrivato alla sua 19esima edizione. In gara un cast piuttosto ricco: da Federica Pellegrini a Nina Zili, passando per Alain Friedman e Francesco Paolantoni. La giuria, come sempre, vede come presidente Carolyn Smith. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sabato 28 settembre va in onda, in prima serata, la nuova edizione di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Ad accompagnarla, oltre all'immancabile Paolo Belli, una giuria presieduta da Carolyn Smith, in cui figurano Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Quest'anno il cast dei ballerini è piuttosto variegato, con nomi della televisione, dello sport, ma anche della musica. Non mancheranno altri protagonisti della serata, come Alberto Matano e Rossella Erra, che movimenteranno ogni puntata tra commenti e tesoretti da assegnare. Da Nina Zilli a Federica Pellegrini, passando per Francesco Paolantoni e I Cugini di Campagna. Ecco, di seguito, tutti i concorrenti:

Tommaso Marini con Sophia Berto

Federica Nargi con Luca Favilla

Furkan Palali con Erica Martinelli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen

Federica Pellegrini con Angelo Madonia

I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

Bianca Guaccero con Giovanni Pernice

Nina Zilli con Pasquale La Rocca

Alan Friedman con Giada Lini

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina

Tommaso Marini

Tommaso Marini e Sophia Berto

Reduce dalle Olimpiadi di Parigi, dove ha vinto la medaglia d'argento per il fioretto. Lo schermidore Tommaso Marini, di Ancona, si cimenta per la prima volta su una pista da ballo, con il suo 1,94 di altezza. Ad accompagnarlo la ballerina Sophia Berto.

Federica Nargi

Federica Nargi e Luca Favilla

La modella, nonché ex velina dal 2008 al 2012 ha ballato sul bancone di Striscia la Notizia, insieme a Costanza Caracciolo, si cimenta sulla pista da ballo. Sposata con il calciatore Alessandro Matri, dal quale ha avuto due figlie, danzerà con Luca Favilla.

Leggi anche Il cast di LOL 5: i nomi e le foto dei concorrenti

Furkan Palali

Furkan Palali ed Erica Martinelli

Attore turco conosciuto in Italia per il suo ruolo di Fikret in nella soap opera Terra amara, grande successo di Canale 5, ha un passato da modello e anche da giocatore di basket. Ad accompagnarlo c'è Erica Martinelli.

Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi e Nikita Pirotti

Figlia d'arte, la mamma è Asia Argento, mentre il papà è Morgan, (entrambi ex concorrenti dello show), arriva sulla pista da ballo dopo alcune esperienze da attrice. Ma le sue passioni sono la pittura e la musica. Il suo compagno d'avventura è Nikita Perrotti.

Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen

Noto volto della tv, conduttore di programmi storici della Rai, come Linea Bianca e dal 2022 al timone di Unomattina, Massimiliano Ossini si cimenta come ballerino. La sua insegnante sarà Veraa Kinnunen.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Il suo soprannome, la Divina, le è stato affibbiato dopo aver vinto numerose medaglie, che hanno reso Federica Pellegrini la più grande atleta del nuoto italiano. Tra i tanti trionfi, quello dell'oro nei 200 stile libero a Pechino 2008. A farla danzare, dopo essere stata ballerina per una notte e a seguito di anni e anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, ci sarà Angelo Madonia.

I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

I Cugini di Campagna sono uno dei gruppi musicali più famosi nella storia della musica leggera italiana. Fondatori, negli Anni 70, Silvano e Ivano Michetti, ovvero batteria e chitarra e voce. I loro brani più famosi, Anima Mia e Un'altra donna, sono ancora indimenticabili. Nel 1994 al gruppo si aggiunge Nick Luciani e nel 2012 il tastierista Tiziano Leonardi, il più giovane componente del gruppo. Nel 2023 partecipano a Sanremo con il brano Lettera 22, diventano virali sui social network. A seguirli nella gara c'è Rebecca Gabrielli.

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Attore, regista, scrittore, conduttore tv, Luca Barbareschi è uno dei nomi più poliedrici dello spettacolo italiano. Diventa ballerino sulla pista di Ballando con le stelle insieme ad Alessandra Tripoli.

Bianca Guaccero

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

L'attrice e conduttrice pugliese Bianca Guaccero, dopo anni al timone del factual di Rai2, Detto Fatto, si butta in questa nuova sfida televisiva e prova a conquistare il trofeo di Ballando con le stelle con la new entry Giovanni Pernice.

Nina Zilli

Nina Zilli e Pasquale La Rocca

La sua voce è inconfondibile, è stata interprete di molte canzoni di successo, ma ora Nina Zilli si misurerà con il ballo. A farla volteggiare sulla pista, ci penserà Pasquale La Rocca.

Alan Friedman

Alan Friedman e Giada Lini

Impossibile non conoscere il nome di Alan Friedman. Il giornalista, scrittore e volto televisivo statunitense ha condotto interviste diventate famosissime e nella sua carriera può vantare numerosi scoop. In pista al suo fianco c’è Giada Lini.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

L'imprenditrice televisiva, nota per essere stata l'opinionista del Grande Fratello accanto ad Alfonso Signorini e anche dell'Isola dei Famosi, si lascia alle spalle un lungo e felice matrimonio con Paolo Bonolis. Padre dei suoi tre figli. Ballerà con Carlo Aloia. Nel frattempo Sonia Bruganelli ha iniziato una relazione con Angelo Madonia, nel cast del programma come ballerino, ma hanno scelto di non danzare insieme.

Francesco Paolantoni

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Attore e comico napoletano, Francesco Paolantoni è un volto amatissimo di vari programmi tv, da Tale e Quale Show di Carlo Conti, passando per Stasera Tutto è possibile di Stefano De Martino arrivando a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Ora diventa ballerino e la sua insegnante è Anastasia Kuzmina.