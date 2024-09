Anna Lou Castoldi: “Pregiudizi perché sono figlia di Morgan e Asia Argento. La loro fama mi metteva angoscia”

video suggerito

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, debutterà nel programma Ballando con le stelle, in onda sabato 28 settembre su Rai 1. "Milly Carlucci mi conosceva per via dei miei genitori" rivela al Corriere della Sera. Ciò che teme di più è la notorietà: "Per tutta la vita ho sviato questa cosa, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia".

Anna Lou Castoldi: "Non sono una proiezione dei miei genitori"

Anna Lou Castoldi è consapevole che Milly Carlucci la conoscesse per via di Asia Argento e Morgan. Sottolinea, però, che la conduttrice ha visto in lei "qualcosa di interessante". "Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto – chiarisce Anna Lou – Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io". Puntualizza di "non essere una proiezione" dei suoi genitori e, nonostante da loro abbia tratto ispirazione e insegnamenti, ammette di soffrire quando viene trattata diversamente per il solo fatto di essere loro figlia.

"La fama vissuta dai miei genitori mi mette angoscia"

Cifra distintiva di Anna Lou Castoldi sono i piercing sul viso e un look particolare, ennesimo motivo di pregiudizio nei suoi confronti: "Spesso mi chiedono perché mi vesta o trucchi così. Il punto più importante è che a me piace". Porterà il suo stile anche in tv, con il debutto a Ballando con le stelle alle porte:"Lo guardavo per seguire mia mamma e mio papà: quando partecipavano andavo in camera di mamma a vederli, non avendo una tv". A spaventarla è la notorietà che potrebbe derivare dalla sua partecipazione alla trasmissione:

Per tutta la vita ho sviato questa cosa, ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia. Far arrivare la propria arte a più persone è bello, ma se iniziano ad interessarsi a chi frequenti, chi vedi, ecco quello mi fa un po' paura. Vengo da un contesto di persone famose ed ero la pecora nera perché rifuggivo questa cosa, mi ero addirittura iscritta a Scienze politiche, ma poi è parso un po’ troppo perfino a me…