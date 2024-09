Sonia Bruganelli e Angelo Madonia separati a Ballando con le stelle, non danzeranno insieme: le coppie dello show

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione di Ballando con le stelle è ormai alle porte. Milly Carlucci ha scoperto le sue carte svelando il cast e i ballerini professionisti. Tornano volti noti come Anastasia Kuzmina e Pasquale La Rocca, ma non mancano le new entry tra cui Carlo Aloia e Nikita Perotti. In queste ore, sono state svelate anche tutte le coppie. Come molti sanno, tra la concorrente Sonia Bruganelli e il ballerino Angelo Madonia c'è una relazione in corso. Vediamo come sono stati abbinati.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia a Ballando con le stelle

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non balleranno insieme a Ballando con le stelle. L'imprenditrice e il ballerino hanno una relazione iniziata da poco, ma tengono ben separato il lavoro dalla vita privata. L'ex moglie di Paolo Bonolis, in queste ore, ha conosciuto il ballerino che l'accompagnerà in questa esperienza televisiva. Si tratta di Carlo Aloia. Bruganelli ha chiarito: "Se sei pronto tu, sono pronta anch'io. Ho un bel sorriso? L'importante è che tu me lo faccia mantenere". Angelo Madonia, invece, danzerà con la divina Federica Pellegrini. Vediamo ora tutte le coppie.

Le coppie di Ballando con le stelle: vip e ballerini

Le tredici coppie di Ballando con le stelle. Da Anna Lou Castoldi a Federica Pellegrini, ecco come sono stati abbinati vip e ballerini professionisti:

Federica Nargi – Luca Favilla;

Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina;

Nina Zilli – Pasquale La Rocca;

Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen;

Federica Pellegrini – Angelo Madonia;

Alan Friedman – Giada Lini;

I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli;

Bianca Guaccero – Giovanni Pernice;

Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli – Carlo Aloia;

Furkan Palali – Erica Martinelli;

Tommaso Marini – Sophia Berto;

Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti.