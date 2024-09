video suggerito

Ballando con le stelle 2024, chi sono i nuovi maestri nel cast scelto da Milly Carlucci Il cast di Ballando con le stelle si completa con delle new entry nel parterre dei professionisti. Tanti i nuovi nomi, tra giovani danzatori e altri che hanno già vinto competizioni e sono famosi anche fuori dall'Italia.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di Ballando con le stelle è sempre più vicina, quest'anno infatti, lo show danzante di Rai1 anticipa la messa in onda, e non mancano le novità. Dopo aver confermato tutti i componenti della giuria, nel cast della trasmissione ci saranno delle new entry per quanto riguarda i maestri: nuovi ballerini sono stati scelti da Milly Carlucci per far ballare i concorrenti di questa nuova stagione del programma.

I nuovi ballerini professionisti di Ballando con le stelle

Se alcuni nomi del parterre di insegnanti sono ancora ben saldi alla pista da ballo, ce ne sono di nuovi che non aspettano altro di conquistare il favore del pubblico. La prima new entry è Giovanni Pernice, già insegnante di Strictly, il corrispondente inglese di Ballando con le stelle, che gode nel Regno Unito di un certo successo ed è anche seguito da più di un milione di followers.

A lui si aggiunge anche un'altra ballerina di professione, ovvero Rebecca Gabrielli, che aveva già accompagnato alcuni ballerini per una notte nelle passate edizioni. A loro, poi si aggiungono due giovanissimi danzatori, Nikita Perrotti e Sophia Berto, che hanno vinto la scorsa edizione di Ballando on the Road e ora sono pronti ad insegnare passi di danza ai futuri concorrenti.

Le new entry, però, non sono finite. Tra loro ci sarà anche Erica Martinelli, ballerina di latino americano e modella, che ha vinto anche numerose competizioni di ballo. Infine, a rimpinguare il cast dei professionisti ci sarà anche Carlo Aloia, per ben due volte campione italiano di balli latino-americani, che anni fa partecipò anche ad un programma Mediaset, Baila, condotto da Barbara D'Urso.

Chi non ci sarà dei ballerini storici di Ballando con le stelle

D'altro canto, alcuni ballerini piuttosto noti dello show hanno scelto altre strade, come Lucrezia Lando che quest'anno non sarà nel cast della trasmissione per dedicarsi ad un nuovo progetto, come ha annunciato lei stessa sui social. Chi, invece, sembra essere dispiaciuto per non essere stato chiamato è Simone Casula, che continuerà a presenziare nella trasmissione ma solo per accompagnare gli ospiti delle varie serate: "Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara" ha raccontato sui social.