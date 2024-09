Lucrezia Lando fuori da Ballando con le stelle: “Quest’anno mi concentrerò su un nuovo progetto”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Lucrezia Lando lascia – apparentemente solo temporaneamente – Ballando con le stelle. Lo annuncia la ballerina e coreografa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lando ha fatto sapere di doversi dedicare a un progetto importante che richiede tutta la sua attenzione e che per questo motivo non parteciperà alla nuova stagione del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Lucrezia Lando saluta Ballando con le stelle: è un addio o solo un saluto temporaneo?

“Ciao a tutti”, scrive la coreografa e insegnante di danza latina nella Instagram story in cui annuncia la sua uscita da Ballando, “Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”. Lucrezia non specifica la natura del nuovo progetto nel quale intende lanciarsi ma è improbabile che – come accaduto con i colleghi Natalia Titova e Raimondo Todaro – la ballerina si stia preparando a passare alla concorrenza rappresentata da Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale5.

Chi è Lucrezia Lando

Ballerina di latino-americano, Lucrezia Lando è arrivata a Ballando con le stelle nel 2018 dopo avere sostenuto invano diversi provini per entrare a far parte della classe di Amici. Nata nel 1988 a Bassano Del Grappa, Lucrezia studia danza classica e latina fin da quando aveva 10 anni. È riuscita a vincere un’edizione del talent show nella stagione che l’aveva vista ballare in coppia con Gilles Rocca. Ma è stata l’ultima edizione di Ballando a rivelarsi essere la più significativa per load ballerina: è stata infatti abbinata a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Da circa un anno i due fanno coppia fissa anche nella vita.