Natalia Titova: “Tornassi indietro non lascerei Ballando con le stelle. Amici? Non ero soddisfatta” Natalia Titova, ballerina che deve la sua popolarità a Ballando con le stelle, ha raccontato in un’intervista che se potesse tornare indietro non lascerebbe lo show di Milly Carlucci e commenta anche la sua esperienza ad Amici su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Natalia Titova è stata una delle protagoniste più amate di Ballando con le stelle, dove da ballerina professionista ha fatto ballare diversi personaggi dello spettacolo, tra i quali spunta anche suo marito Massimiliano Rosolino. Da qualche anno, ormai, la sua presenza in tv si è diradata, ma in un'intervista a Novella 2000 ha raccontato che, se potesse tornare indietro, non lascerebbe mai il suo posto nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

La nostalgia di Ballando con le Stelle

Quella di Ballando con le stelle, in effetti, è diventata per molti, tra maestri e concorrenti, una vera e propria famiglia, l'esperienza sulla pista da ballo richiede impegno e dedizione, ma senza tralasciare anche il divertimento. Del suo ruolo nel programma, Natalia Titova parla con nostalgia, sottolineando che ad oggi rimpiange la scelta di aver lasciato lo show, anche se presa per motivi di salute:

Sono stata a Ballando dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vista sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai… Se mi richiamano a Ballando io ci vado.

Natalia Titova e Lorenzo Flaherty a Ballando con le Stelle 2013

L'esperienza ad Amici

Eppure, Titova dopo la sua esperienza da ballerina e insegnante nel programma di Milly Carlucci, non è stata lontana dalla tv, ma fu scelta da Maria De Filippi per entrare a far parte della sua squadra di coach nel talent di Canale 5 da lei condotto: Amici. La ballerina, che è stata per ben cinque edizioni insegnante di ballo, ha raccontato alla testata che, però, in quell'occasione non si è sentita particolarmente appagata: