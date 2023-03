Natalia Titova parla di Massimiliano Rosolino: “Lo amo ma non mi fido” La ballerina storica di Ballando con le stelle ha spiegato di non essere stata subito sicura della sua relazione con l’ex nuotatore.

Natalia Titova, la storica ballerina di Ballando con le stelle, è stata l'ultima ospite del programma "Nei tuoi panni" condotto da Mia Ceran. Ha spiegato di non essere stata subito sicura della sua relazione con l'ex nuotatore, doveva capire se "era seria o se c'era la complicità del ballo". Poi è andata come è andata.

Le parole di Natalia Titova

Queste le parole di Natalia Titova a "Nei tuoi panni", la trasmissione condotta da Mia Ceran: "Dovevo capire se quell’unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante, era qualcosa di più interessante. Non mi fido ancora di lui ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai". E ancora su Massimiliano Rosolino:

Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze. Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando.

Il sogno di Natalia Titova

Natalia Titova è cresciuta con il sogno di realizzarsi come ballerina. D'altronde, ballava già all'età di quattro anni: "Non sapevo che fosse destino. I miei genitori mi hanno portata a fare qualsiasi sport perché era importante e da noi è proprio una cultura, poi quando avevo 4 anni era tutto gratuito, e i genitori lasciavano i bambini danna mattina al pomeriggio a fare sport. C’era un maestro inglese che lavorava con me in Russia e veniva anche qui per lavorare con Simone Di Pasquale, disse che ci vedeva assieme”.