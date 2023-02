Massimiliano Gallo: “Per mia figlia non sono stato il padre ideale, spero di poter rimediare” “Sono sempre stato spesso via. Avrei potuto fare un lavoro migliore da questo punto di vista”, spiega Massimiliano Gallo a Verissimo, parlando del suo rapporto con la figlia Giulia. “Quello che non le ho dato immediatamente, spero di poterglielo restituire nel tempo. Diventare nonno? Non ci avevo ancora pensato”.

A cura di Giulia Turco

Reduce da un periodo particolarmente fortunato sul palcoscenico e in tv con la fiction Rai Vincenzo Malinconico, Massimiliano Gallo apre le porte della sua vita privata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Non solo il matrimonio con l’ex modella brasiliana Shalana Santana, ma anche il rapporto con la figlia Giulia, oggi una giovane donna, nata da una precedente relazione.

Massimiliano Gallo e il rapporto con la figlia Giulia

“Lei sa che io manco con la mia presenza fisica, quindi cerco di compensare con l’amore che le trasmetto”, confida l’attore a Silvia Toffanin. Parla di Giulia, la figlia nata 21 anni fa dal matrimonio con Anna. Lontana dal mondo dello spettacolo, oggi Giulia è una giovane donna, che frequenta l’università e segue gli studi in psicologia. Non ha scelto dunque si intraprendere la stessa carriera artistica del padre. “Siamo sempre stati molto innamorati uno dell’altra”, racconta Massimiliano Gallo a Verissimo. “Forse non sono il padre ideale, sono sempre stato spesso via. Mi dispiace perché capisco che avrei potuto fare un lavoro migliore da questo punto di vista”, riflette. “Quello che non le ho dato immediatamente, spero di poterglielo restituire nel tempo. Diventare nonno? Non ci avevo ancora pensato”, ammette. “Ma sicuramente sì, mi piacerebbe”.

Il matrimonio con Shalana Santana

Credevo fortemente nel matrimonio e quindi l’ho fatto ben due volte. Lo scorso dicembre l’attore ha sposato la compagna Shalana, al suo fianco da oltre sette anni. “Credevo fortemente nel matrimonio e quindi l’ho fatto per ben due volte”, scherza con Silvia Toffanin. “È la persona più pura che ho mai conosciuto”, ha raccontato della compagna recentemente, in un’intervista ad Oggi. “Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana”.