Massimiliano Gallo: “Mia moglie ha dubbi su me e Vanessa Scalera, ma il nostro è amore artistico” Massimiliano Gallo confida i dettagli della sua storia d’amore con Shalana Santana, che ha sposato da pochi mesi. “Solo perché è un’ex modella brasiliana la gente mi chiede se fosse una escort, mi manda ai pazzi”, si sfoga l’attore. “Vanessa Scalera? Shalana qualche dubbio lo ha avuto”.

A cura di Giulia Turco

Massimiliano Gallo reduce dal successo della fiction Rai come protagonista di Vincenzo Malinconico si racconta in una lunga intervista concessa ad Oggi. Una carriera in un ambiente complesso, quello della tv, e un amore che gli ha cambiato la vita, con l’ex modella brasiliana Shalana Santana, cercando di sfuggire dai luoghi comuni che la popolarità gli ha imposto.

L’amore di Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Lo scorso dicembre l’attore, all’apice del suo successo ha deciso di sposare la compagna Shalana, al suo fianco da oltre sette anni. “È la persona più pura che ho conosciuto”, racconta sulle pagine di Oggi. “È più giovane di 15 anni, faceva la modella, è brasiliana… In questo Paese, che è maschilista senza ritegno e razzista in modo educato, appena dici ‘ex modella brasiliana’ tutti dicono ‘Ah, ti ha incastrato’, oppure ‘Ma faceva la escort?’”, si sfoga l’attore.

“Questo modo di pensare mi manda ai pazzi, perché ho una figlia di 20 anni e perché Shalana è di una purezza disarmante. La sua energia mi ha rimesso in sesto e ha imparato persino a fare il ragù alla napoletana”. La coppia ha cresciuto Alexander Leon, oggi 10 anni, il figlio che l’ex modella ha avuto da una relazione precedente, ma non esclude di poter dar vita ad un figlio in comune: “Non è ancora successo”, ammette Gallo. “Un po’ mi piacerebbe, un po’ ho paura, sono vecchietto”.

La chimica artistica con Vanessa Scalera

Dopo una lunga gavetta arrivano le soddisfazioni nel mondo del cinema, quello per il quale aveva inizialmente gettato la spugna. Dal successo di Fortapàsc nel 2008 al recente entusiasmo per le fiction Rai Amma Tataranni e Filomena Marturano, che sanciscono l’intesa perfetta con Vanessa Scalera. “Shalana un piccolo dubbio lo ha avuto”, confessa l’attore. “‘Non è possibile che voi abbiate questa intesa senza che sotto ci sia qualcosa’. Invece c’è solo un amore artistico”, ha garantito.