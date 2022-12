Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono sposati: “Abboffateci di auguri” Massimiliano Gallo e la compagna Shalana Santana si sono sposati. L’attore napoletano ha diffuso la notizia pubblicando una foto che li ritrae insieme e scrivendo: “Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata”.

A cura di Ilaria Costabile

L'attore napoletano, reduce dal recente exploit televisivo di "Vincenzo Malinconico – Avvocato di insuccesso" su Rai1, ha sposato la compagna Shalana Santana, come annunciato sui social dove ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme abbracciato alla novella sposa.

L'annuncio di Massimiliano Gallo

"Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata, e lo abbiamo fatto solo con i nostri figli" scrive Massimiliano Gallo per giustificare il fatto di non aver annunciato in anteprima le future nozze con la compagna, sebbene fosse un desiderio che i due manifestavano da tempo. Ora che il matrimonio c'è stato e quindi possono presentarsi agli occhi di tutti come marito e moglie, la coppia ha deciso di rendere nota la notizia e infatti Gallo ha aggiunto: "Adesso abboffateci di auguri". Un messaggio divertente condiviso anche da Shalana Santana, ma in fatto di dettagli, nessuno dei due ha pubblicato foto, video o istanti che li ritraessero in un giorno così emozionante, in cui hanno confermato ancora una volta il loro reciproco amore.

Il successo di Massimiliano Gallo

Di matrimonio, in effetti, l'attore ne aveva parlato in una recente intervista a Mara Venier, senza però svelare nulla sulla data delle nozze, ma facendo intendere che prima o poi quel giorno sarebbe arrivato. Ed ecco, infatti, che i due si guardano innamorati e complici, lei indossando il velo con una coroncina di fiori ad incorniciarle il capo e tra le mani un bouquet, mentre lui con il canonico fiore bianco nel taschino della giacca. Per l'attore napoletano è un periodo particolarmente florido, tornato in tv prima con gli episodi inediti di Imma Tataranni, poi in prima tv con il suo primo ruolo da unico protagonista nei panni di Vincenzo Malinconico, avvocato nato dalla penna di Diego De Silva, che ha appassionato il pubblico di Rai1.